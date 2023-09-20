حملة لرفع وتنظيف المخلفات والأتربة في حي غرب اسيوط
قامت الوحدة المحلية لحي غرب أسيوط برئاسة عبد اللطيف أبو العيون إبراهيم رئيس حي غرب أسيوط وتحت إشراف أشرف طنطاوي نائب رئيس حي غرب أسيوط ومحمد فضل مشرف عام قسم النظافة في منطقة الاربعين وبالتنسيق مع قسم النظافة بمتابعة أعمال تحسين نظام النظافة في شوارع حي غرب أسيوط وتم تنظيف الطريق الدائري من بوابة الجامعة وحتى مدخل درنكة وبالتنسيق مع الحملة الميكانيكية تم رفع جميع النفايات والأتربة وأيضًا تنظيف الأرصفة ودهان البلدورات.
وأوضح أبو العيون رئيس الحي أنه يتم رفع النفايات بشكل مستمر من المقالب المخصصة لجمع القمامة وتوجيه وضخ عدد من صناديق القمامة في عدة مناطق في الحي .
وناشد المواطنين بضرورة التخلص من النفايات والقمامة في الأماكن والصناديق المخصصة لها وذلك للمساهمة في الحفاظ على المظهر الجمالي ومساندة قسم النظافة في سرعة وسهولة رفع النفايات من مواقعها المحددة في الأماكن العامة لتعزيز ثقافة النظافة بين السكان والحفاظ على جمالية المنطقة.
تأتي هذه الحملة النظافة المكبرة ضمن سلسلة من الجهود التي يبذلها حي غرب لتحسين المظهر العام للمنطقة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين. وقد أعرب أبو العيون إبراهيم، رئيس حي غرب، عن تقديره للفرق العاملة المشاركة في هذه الحملة ولدور قسم النظافة ومشرفه العام محمد فضل في تنظيم وتنفيذ الأعمال.
تضمنت الحملة رفع وتنظيف المخلفات والأتربة التي تراكمت على جوانب الطريق الدائري، بدءاً من بوابة الجامعة وصولاً حتى مدخل درنكة. كما تم غسل الأرصفة ودهان البلدورات لتعزيز المظهر الجمالي للشوارع الممتدة في المنطقة.
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