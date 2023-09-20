محافظة اسيوط تفتتح معرض "أهلاً مدارس" في نطاق حي شرق اسيوط

افتتح عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط معرض "أهلاً مدارس"، في محافظة أسيوط برعاية اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتم تنظيم المعرض تحت إشراف ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وعبد اللطيف عبد المنعم، رئيس حي شرق أسيوط. وتمت دعوة عدد من الشخصيات المهمة لحضور الافتتاح

شمل المعرض علي مجموعة متنوعة من المنتجات المدرسية، بما في ذلك الأدوات واللوازم المدرسية، بالإضافة إلى السلع الغذائية. وقد تم تنظيم المعرض وفقًا للبرتوكول الموقع بين وزارة التموين والجهات المعنية باسيوط، بهدف تلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور في تأمين اللوازم المدرسية والمواد الغذائية في بداية العام الدراسي الجديد وتهدف هذه المعارض إلى توفير مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية

جاء افتتاح معرض "أهلاً مدارس" كجزء من خطة لافتتاح عدة معارض في محافظة أسيوط تباعًا. تهدف هذه الخطة إلى تسهيل وتيسير عملية شراء اللوازم المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية لجميع الأسر في المحافظة.