حملة لرفع المخلفات من شوارع الوليديه والحمراء بشرق أسيوط

فى إطار الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه وبناء علي توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالارتقاء بمنظومة النظافة والارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للنظافة بحي شرق أسيوط وتطوير اداء الخدمات المقدمة للمواطنين

قامت الوحدة المحلية لحي شرق اسيوط برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حى شرق اسيوط وتحت اشراف سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبى رئيس حى شرق اسيوط بالتنسيق مع قسم النظافة بمتابعة اعمال رفع كفاءة النظافة في شوارع حي شرق اسيوط وتم رفع مخلفات من منطقه الوليديه والحمراء

وتمت إزالة الأتربة والأوساخ من الطرقات والأرصفة وتنظيف الصناديق الكهربائية وإزالة الشوائب والمخلفات المنزلية. وقد عملت الوحدة المحلية وفرق النظافة على تنظيف الشوارع بشكل متواصل، حيث تم استخدام المعدات والأدوات اللازمة لتوفير النظافة العامة للحي.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوحدة المحلية على تحسين جودة الحياة في حي شرق أسيوط، وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين. وتعتبر النظافة العامة أحد العوامل التي تسهم في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، وتعزيز الانتماء والروح الحضارية للمدينة.

ومن الأمور التي تم التركيز عليها أيضًا هو تثقيف المواطنين حول أهمية النظافة العامة ودور كل فرد في المحافظة على النظافة وعدم رمي القمامة في الشوارع. فقد تم توزيع بروشورات ومطويات توعوية تشرح أهمية النظافة العامة وتوجه المواطنين لاتباع سلوكيات صحية في التخلص من المخلفات.

وتعد النظافة العامة مسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات الحكومية، ويجب على الجميع المساهمة في دعم هذه الجهود والحفاظ على النظافة في المجتمع. على الأفراد أن يكونوا مسؤولين ويقوموا بإتباع الإرشادات والتعليمات للحفاظ على النظافة العامة، وعلى الجهات الحكومية أن توفر المنشآت والمعدات اللازمة لتحقيق ذلك.

وبهذه الجهود المبذولة من قبل الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط وبالتعاون مع قسم النظافة، يتوقع أن يتحسن مستوى النظافة في الحي ويتم توفير بيئة صحية ومتنظمة للمقيمين فيه. كما سيقدم هذا الإنجاز مثالًا يحتذى به للأحياء الأخرى في المدينة، وسيتسبب في نشر ثقافة النظافة والسلامة الصحية بين السكان.

وتهدف هذه الجهود لتحسين مستوى النظافة في الحي وتوفير بيئة صحية للمواطنين. تم تكثيف جهود النظافة في مناطق الوليدية والحمراء، حيث تم رفع المخلفات وتنظيف الشوارع بشكل دوري ومنتظم.

وقد تم تكليف فرق العمل بوضع خطط واستراتيجيات متقدمة لرفع كفاءة النظافة، مع التركيز على التوعية المستمرة للمواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة والمشاركة الفعالة في الحملات النظافة المحلية.

تعتبر النظافة من الركائز الأساسية للحياة الصحية والرفاهية، ولذلك فإن الجهود التي يبذلها فريق النظافة في حي شرق أسيوط تأتي لتحقيق هذا الهدف المشترك. ومن خلال تعاون الحكومة المحلية والمواطنين، يمكن تحقيق تحسين مستوى النظافة وخلق بيئة صحية ومريحة للجميع.

ومن المتوقع أن تستمر الجهود المبذولة في مجال رفع كفاءة النظافة في حي شرق أسيوط، وذلك من خلال متابعة دورية لأعمال النظافة، تطوير خطط مستقبلية للحفاظ على النظافة العامة، وتنظيم حملات توعية للمواطنين. وبهذه الطريقة، سيتم تعزيز وعي الجميع بأهمية النظافة والمحافظة على البيئة، وبالتالي جعل حي شرق أسيوط مكانًا نظيفًا وملائمًا للعيش والاستمتاع.

حملة لرفع المخلفات من شوارع منطقه الوليديه والحمراء بحي شرق اسيوط

حملة لرفع المخلفات من شوارع منطقه الوليديه والحمراء بحي شرق اسيوط

حملة لرفع المخلفات من شوارع منطقه الوليديه والحمراء بحي شرق اسيوط

حملة لرفع المخلفات من شوارع منطقه الوليديه والحمراء بحي شرق اسيوط