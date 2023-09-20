حملة مكبرة لإزالة الاشغالات باسيوط

تنفيذ حملة الأشغالات في منطقة الوليديه بحي شرق أسيوط، بالتنسيق مع قسم الأشغالات وتحت إشراف رئيس الحي عبد اللطيف عبد المنعم ونائبيه سيد عباس وعاصم إبراهيم. تهدف هذه الحملة إلى تنظيف وتأهيل المنطقة، والحفاظ على النظام والتنظيم في شوارع الهلالي والستين فى إطار الإهتمام بمنظومة النظافة والاشغالات والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه وبناء علي توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالارتقاء بمنظومة النظافة والارتقاء للخدمات المتكاملة بحي شرق أسيوط وتطوير اداء الخدمات المقدمة للمواطنين .

تم التأكيد على أهمية عدم وضع أي أشغالات في الشارع مرة أخرى، حيث تسبب هذا التصرف في إعاقة حركة المرور وعرقلة سير السيارات والمشاة. ستتم متابعة حالة الشوارع بانتظام لضمان عدم تكرار هذا التصرف غير المسموح به.

وفي حالة تجاوز أي شخص تحذيرات السلطات المحلية ووضع أي أشغالات غير قانونية في الشوارع، ستتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. تأتي هذه الإجراءات في إطار السعي المستمر لتحسين البيئة العامة وضمان سلامة المواطنين.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الحي لتحسين المنظر الحضري والحفاظ على الممتلكات العامة، وخاصة في مناطق الوليديه والهلالي والستين التي تشهد وضعاً للاشغالات بشكل مستمر. وقد أكد رئيس الحي على ضرورة التعاون من قبل المواطنين لتحقيق الهدف المنشود، والابتعاد عن وضع الاشغالات بمناطق المرور والمشاة حفاظاً على السلامة العامة. وأشار النائبان للاهتمام بمراقبة المناطق المذكورة واتخاذ إجراءات ضد أي مخالفة للتعليمات والقوانين المحلية، وأكدوا على عدم التهاون في هذا الأمر.

ويأمل الحي في أن تكون هذه الحملة بداية للعمل على تحسين المنظر الحضري في جميع مناطق الحي، وتشجيع المواطنين على المساهمة الفعالة في هذا الجانب.

تجدر الإشارة إلى أهمية تعاون جميع سكان المنطقة في الحفاظ على نظافة وجمالية الحي، وعدم الاعتماد على السلطات المحلية فقط في تنظيف الشوارع. فالحفاظ على البيئة النظيفة يعكس ترابط المجتمع وروح المسؤولية المشتركة. لذا، ندعو جميع المواطنين إلى احترام قوانين الحي والمشاركة الفعّالة في حملات التنظيف والتحسين التي تنظمها الجهات المعنية.

حمله لإزالة اشغالات لمنطقه الوليديه وشارع الهلالى وشارع الستين باسيوط

حمله لإزالة اشغالات لمنطقه الوليديه وشارع الهلالى وشارع الستين باسيوط

حمله لإزالة اشغالات لمنطقه الوليديه وشارع الهلالى وشارع الستين باسيوط