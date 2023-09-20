حملة صيانة لكشافات الإنارة في شارع فلسطين ورياض بحي شرق اسيوط

قام حي شرق أسيوط بقيادة عبد اللطيف عبد المنعم بنجاح، حيث قاد فريقه في إجراءات صيانة لكشافات الإنارة في شارع فلسطين وشارع رياض. هذا العمل تم تنسيقه بين عبد اللطيف عبد المنعم رئيس حي شرق أسيوط وسيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس حي شرق أسيوط، وبالتعاون مع مسؤولي قسم الكهرباء في الحي.

يأتي هذا التدخل استجابة لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الذي أكد على أهمية توفير بيئة مريحة وآمنة للسكان من خلال تحسين إضاءة الشوارع وتأمين البيئة العامة.

حيث تأتي توجيهات اللواء عصام سعد في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة في مدينة اسيوط، تعزيزًا للراحة والأمان للمواطنين وتحسين جودة حياتهم. ومن المتوقع أن تكون هذه الصيانة الدورية للإنارة هي بداية لسلسلة من التدخلات الأخرى التي ستجرى في مختلف مناطق المدينة.

تمت عملية الصيانة وفقًا للتعليمات الصادرة من محافظ أسيوط، حيث تم التركيز على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الإنارة. تم اتخاذ تدابير لتحسين أداء الكشافات وتركيب أنواع أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، بهدف تحقيق توفير الطاقة وترشيد استهلاكها.

حيث تعاني شوارع مدينة اسيوط من مشكلة الإضاءة الضعيفة أو الغير موجودة، مما يؤثر سلبًا على الراحة والأمان للمواطنين. ولذلك، فإن العمل على صيانة وتجديد الإنارة في شوارع الحي هو خطوة هامة لتحسين البيئة العامة وجعل المدينة أكثر أمانًا وتنظيمًا.

تشمل أعمال الصيانة إصلاح المصابيح المكسورة أو التالفة، واستبدال الأسلاك الكهربائية الضعيفة أو التالفة، وتعديل وتحسين توزيع الكشافات الإضاءة بحيث توفر إضاءة متساوية ومناسبة في كافة المناطق.

يعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود المستمرة لتطوير الحي ورفع مستوى الخدمات التي يتلقاها السكان. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الصيانة إلى تحسين إضاءة الشوارع وتوفير جو مريح وآمن للمارة وسكان الحي.

تهدف السلطات إلى توسيع هذه العملية وتنفيذ صيانة شاملة لمزيد من المناطق في حي شرق أسيوط بهدف تحسين جودة الحياة ورفع رضا السكان. ومع استمرار هذه الجهود، يتوقع أن يستمتع سكان حي شرق أسيوط ببيئة محسنة وأفضل خدمات في المستقبل القريب.

حملة صيانة لكشافات الإنارة في شارع فلسطين وشارع رياض بحي شرق اسيوط

حملة صيانة لكشافات الإنارة في شارع فلسطين وشارع رياض بحي شرق اسيوط

حملة صيانة لكشافات الإنارة في شارع فلسطين وشارع رياض بحي شرق اسيوط

حملة صيانة لكشافات الإنارة في شارع فلسطين وشارع رياض بحي شرق اسيوط

حملة صيانة لكشافات الإنارة في شارع فلسطين وشارع رياض بحي شرق اسيوط

حملة صيانة لكشافات الإنارة في شارع فلسطين وشارع رياض بحي شرق اسيوط

حملة صيانة لكشافات الإنارة في شارع فلسطين وشارع رياض بحي شرق اسيوط

حملة صيانة لكشافات الإنارة في شارع فلسطين وشارع رياض بحي شرق اسيوط