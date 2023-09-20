حملات اشغالات مكبرة بنطاق حى شرق اسيوط
من أجل تحقيق النظام والانضباط في شوارع وطرقات حي شرق، قام الدكتور عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس الحي، بالتعاون مع سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي، وفريق قسم الأشغالات وإدارة الإعلانات والمتابعة الميدانية، بحملة تفتيش واسعة.
واسفرت جهود الحملة المقامة الى إزالة جميع العوائق والمواد التي تعترض حركة السير في الشوارع والطرقات، بما في ذلك البضائع والأثاث المتروك والمخلفات الناتجة عن أعمال البناء والتجديد. وقد تم أيضًا تنظيف الأماكن العامة وإزالة اللافتات والإعلانات غير المرخصة التي تشوه جمالية الحي وتعوق رؤية المارة.
وتم تحرير العديد من المحاضر المتنوعة، بما في ذلك مخالفات الأعمال والإعلانات غير المرخصة والنظافة والبيئة. تم رفع جميع التجاوزات والعوائق التي تم اكتشافها خلال الحملة، مما ساهم في تحسين جودة الحي ومظهره العام.
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