مكتبة الطفل والشباب بباريس تناقش "الطبيعة من منظور فني وثقافي"

في اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل اقام فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية حيث قامت مكتبة الطفل والشباب بباريس بتناول موضوع الطبيعة من منظور فني وثقافي وتربوي تنفيذ سحر داود. وتهدف هذه المجلة إلى إثراء المعرفة وتوسيع آفاق القراء حول قضايا البيئة والتنوع البيولوجي.

تم اختيار الطبيعة كموضوع لمجلة “ حائط ” نظراً لأهميتها الكبيرة في حياتنا وتأثيرها الكبير على البيئة والإنسان. وقد تم تناول العديد من الجوانب المختلفة للطبيعة، مثل الحيوانات والنباتات والمناظر الطبيعية المدهشة.

تضمنت المجلة مقالات ومقابلات مع خبراء وعلماء يتحدثون عن أهمية الطبيعة وضرورة حمايتها، بالإضافة إلى قصص ومقالات قصيرة تروي تجارب وتجارب حقيقية لأشخاص يعيشون في قرب الطبيعة ويشاركون تجاربهم وآرائهم حولها.

تم تزويد المجلة بالصور والرسوم التوضيحية الجميلة التي تعطي نظرة مرئية على جمال الطبيعة. كما قدمت المجلة أيضًا أنشطة وألعاب تربوية تساعد الأطفال على استكشاف الطبيعة وتعلم المزيد عنها.

وبالإضافة إلى المجلة، نظمت المكتبة أيضًا معارض فنية تستعرض أعمال فنانين محليين ودوليين تتحدث عن الطبيعة وتجسد جمالها وتحذر من التهديدات التي تواجهها. فقد تم تصميم هذه المعارض لتكون تجارب تعليمية وتفاعلية للزوار، حيث يمكن للجمهور مشاهدة الأعمال والتفاعل معها وفهم الرسائل التي تحملها.

قد تكون هذه المجلة والمعارض فرصة للأطفال والشباب لاكتشاف عالم الطبيعة وتعزيز وعيهم بأهمية الحفاظ على البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي. كما تعتبر هذه الفعاليات مناسبات لتعزيز الإبداع والفن وتعزيز التفكير النقدي لدى الشباب.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المجلة والفعاليات الثقافية والفنية التي يقدمها فرع ثقافة الوادي الجديد ومكتبة الطفل والشباب بباريس تعتبر فقط جزءًا من الأنشطة الثقافية العديدة التي يقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر. وتستهدف هذه الفعاليات جميع شرائح المجتمع، لتعزيز المعرفة والتربية الثقافية والفنية والاهتمام بالتراث والموروث الثقافي.

مكتبة الطفل والشباب بباريس تناول موضوع الطبيعة من منظور فني وثقافي