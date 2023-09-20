بيت ثقافة القصر في الداخلة ينظم أمسية شعرية لنادي أدب القصر

ضمن خطة اللقاءات والامسيات الشعرية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل ،من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد نظم بيت ثقافة القصر في الداخلة أمسية شعرية لنادى ادب القصر وتهدف هذه الأمسية الشعرية الي تشجيع الثقافة والأدب في محافظة الوادي الجديد، حيث قدم أعضاء نادي أدب القصر قصائد متنوعة تعبر عن الحب والوطن والنصر والغربة

وتميزت الأمسية الشعرية بمشاركة شعراء متميزين من نادي أدب القصر الذي يجمع عشاق الشعر والأدب في الوادي الجديد. استمتع الحاضرون بمجموعة مختارة من القصائد التي تنوعت في المواضيع والأساليب.

بدأ الشاعر محمد أنور سنوسي قراءته بقصيدة بعنوان "أفديكي"، والتي تعبر عن حبه العميق للوطن وإخلاصه لقضيته. استطاع سنوسي أن يعبر عن أحاسيسه بكلمات مؤثرة وصوت متجانس يلامس قلوب الحاضرين.

بعدها، قدم الشاعر أحمد محمد خضر قصيدته "أشتاق إليك يا بلادي"، التي تعبر عن حنينه الشديد لأرضه ووطنه الذي لم يعود قادرا على زيارته بسبب الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد. تأثر الحضور بكلمات خضر وتمكنه من نقل مشاعره بصدق وعمق.

ثم اتى دور الشاعر محمد احمد علي الذي قدم قصيدته "النصر قادم"، والتي تعبر عن تفاؤله وثقته في أن النصر سيأتي لأرضه وشعبه. قدم الشاعر أحساسه القوي بشكل رائع وقوية أداءه للقصيدة أثارت تجاوباً كبيراً من الجمهور.

وقدم الشاعر إياد الحسن قصيدته "الغربة"، التي تعبر عن حالة الشوق والألم التي يعيشها الشاعر بعيداً عن وطنه وأحبائه. تمكن الحسن من نقل مشاعره بكلمات صادقة وعبور الشعور بشكل مميز.

شهدت الأمسية حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبي الشعر والثقافة في المنطقة، حيث استمتع الحضور بأداء الشعراء وتعبيرهم عن مشاعرهم وأفكارهم من خلال الكلمة الموزونة والمترفة. تعتبر هذه الأمسية من أبرز الأنشطة الثقافية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي والأدبي في مصر وتعزيز التواصل بين الشعراء والجمهور.

تمتع الجمهور بسحر وجمال الكلمات والأداء الشعري الذي قدمه الشعراء في هذه الأمسية الشعرية المميزة. وتعكس هذه الأمسية التزام هيئة العامة لقصور الثقافة والفروع الثقافية بتنظيم فعاليات ثقافية تروج للأدب والشعر وتساهم في تعزيز الثقافة والفنون في جميع أنحاء البلاد.

بيت ثقافة القصر في الداخلة ينظم أمسية شعرية لنادى ادب القصر

بيت ثقافة القصر في الداخلة ينظم أمسية شعرية لنادى ادب القصر

بيت ثقافة القصر في الداخلة ينظم أمسية شعرية لنادى ادب القصر

بيت ثقافة القصر في الداخلة ينظم أمسية شعرية لنادى ادب القصر

بيت ثقافة القصر في الداخلة ينظم أمسية شعرية لنادى ادب القصر