في إطار هذه الخطة الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تواصلت فعاليات العروض الفنية التي ينظمها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد بالتعاون مع اقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. قدم قصر ثقافة الخارجة عرض فنون شعبية مميز على مسرح قصر الثقافة المكشوف في الوادي الجديد.

تميز العرض بتقديمه من قبل فرقة قومية للفنون الشعبية، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الاستعراضات الواحاتية المتنوعة. أحد العروض المميزة التي قدمتها الفرقة هو "المجرونة محبوبي".

تعتبر الاستعراضات الواحاتية جزءًا هامًا من التراث الشعبي في المنطقة، وتعكس تراثًا ثقافيًا فريدًا. تعكس هذه الاستعراضات المهارات الفنية التي تم تمريرها من جيل إلى جيل وتقوم على استخدام الأدوات والأزياء التقليدية. وتهدف هذه العروض إلى الحفاظ على التراث وتعزيز وعي الجمهور بالثقافة المحلية.

تألقت فرقة قومية للفنون الشعبية في تقديمها لعروض فنية رائعة، حيث تمكنت من إحياء الروح الشعبية وجذب اهتمام الجمهور. كما استطاع الكابتن محمد عبد الله، العضو في الفرقة، إبهار الحاضرين بمهارته المذهلة في تدريب الفرقة وتحقيق التناغم والتنسيق بين أعضائها.

تفاعل الجمهور بشكل إيجابي مع العروض، حيث أبدوا إعجابهم الكبير بالأداء الرائع والتعبير الفني المميز الذي قدمته الفرقة. تميزت ردود الفعل بتفاعلها الحماسي وتشجيعها المستمر للفرقة أثناء العرض.

تأتي هذه العروض الفنية ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة والفروع الثقافية لتعزيز المشهد الثقافي في الوادي الجديد وتوفير الفرص للجمهور للاستمتاع بتجارب فنية متنوعة. يتطلع الجمهور إلى مزيد من هذه الفعاليات الفنية المميزة التي تمكنهم من الاستمتاع بروح وتراث المنطقة وتعزز التواصل الثقافي.

قصر ثقافة الخارجة يعرض فنون شعبية مميز على مسرح قصر الثقافة المكشوف

قصر ثقافة الخارجة يعرض فنون شعبية مميز على مسرح قصر الثقافة المكشوف

قصر ثقافة الخارجة يعرض فنون شعبية مميز على مسرح قصر الثقافة المكشوف

قصر ثقافة الخارجة يعرض فنون شعبية مميز على مسرح قصر الثقافة المكشوف

قصر ثقافة الخارجة يعرض فنون شعبية مميز على مسرح قصر الثقافة المكشوف