يشارك فريق الشباب الممثل لمحافظة الوادي الجديد في الملتقى الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية بالعريش والذي تعقده الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في محافظة شمال سيناء بتنظيم من إدارة الدراسات والبحوث بقيادة الدكتورة حنان موسى. يشارك في الملتقى 14 شاب وشابة من وادي الجديد بقيادة ابتسام عبدالمريد في قسم وسط الصعيد الثقافي بقيادة الكاتب محمد نبيل. يستمر الملتقى من 18 إلى 24 سبتمبر، تحت عنوان "يهمنا الإنسان". ويهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل الثقافي بين الشباب من جميع أنحاء البلاد. وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

تبرز أهمية هذا الملتقى في توفير فرصة للشباب للتعرف على بعضهم البعض وتبادل الخبرات والمعرفة المتعلقة بالثقافة والفنون. كما يمكنهم من خلال المشاركة في الأنشطة المختلفة وورش العمل المقامة خلال الملتقى، تنمية مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة في مجالات متنوعة مثل الكتابة الإبداعية، والتمثيل، والتصوير الفوتوغرافي.

تأتي فكرة الملتقى هذا العام تحت عنوان "يهمنا الإنسان"، ويشير إلى قضايا الشباب والمجتمع التي يهمها ويسعى الشباب لتحقيقها. وتتضمن الأنشطة المقامة في الملتقى حلقات نقاش ومحاضرات تفاعلية، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تعكس تنوع وثراء ثقافة الشباب.

يعد هذا الملتقى فرصة هامة للشباب في محافظة الوادي الجديد للتواصل والتعرف على شباب من محافظات أخرى، وتبادل الآراء والخبرات الثقافية المتنوعة. ومن المتوقع أن يساهم هذا الملتقى في تعزيز تبادل الافكار وتوطيد العلاقات بين الشباب الشغوفين بالثقافة والفنون في مختلف أنحاء البلاد.

شباب ثقافة الوادي الجديد يشارك في الملتقى الـ12 لشباب المحافظات الحدودية بالعريش

شباب ثقافة الوادي الجديد يشارك في الملتقى الـ12 لشباب المحافظات الحدودية بالعريش

شباب ثقافة الوادي الجديد يشارك في الملتقى الـ12 لشباب المحافظات الحدودية بالعريش

شباب ثقافة الوادي الجديد يشارك في الملتقى الـ12 لشباب المحافظات الحدودية بالعريش