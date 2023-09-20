ورشة عمل بعنوان "حرف بيئية" في بيت ثقافة المنيرة بالخارجة

في إطار الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، قام فرع ثقافة الوادي الجديد بتنظيم ورشة عمل تحت عنوان "حرف بيئية" في بيت ثقافة المنيرة بالخارجة. وتم تنفيذ الورشة بإشراف الفنانة سعاد محمد.

استهدفت الورشة الشباب والشابات الذين يهتمون بالفنون التشكيلية والتعبير الفني. تهدف هذه الورشة إلى تعزيز الوعي البيئي بين المشاركين وتشجيعهم على استخدام المواد البيئية في إبداعاتهم الفنية.

تضمنت ورشة العمل تقديم نصائح عملية حول كيفية جمع الرمال من البيئة المحلية واستخدامها في إنشاء لوحات فنية. تلقى المشاركون الإرشادات حول أفضل الأدوات والتقنيات التي يمكن استخدامها لتشكيل ورسم الرمال على الورق أو القطع الفنية الأخرى.

أحد أهم أهداف الورشة هو تعزيز الروح الإبداعية والتفكير المبتكر لدى المشاركين. وشجعت الفنانة سعاد محمد الشباب والشابات على الاستفادة من الموارد المحلية المتوفرة لديهم وتطوير مهاراتهم في صنع لوحات فنية فريدة، مستخدمين الرمال كوسيلة للتعبير الفني.

تماشياً مع رؤية الهيئة العامة لقصور الثقافة في دعم الفنانين المحليين وتعزيز الثقافة المحلية، تعتبر ورشة العمل "حرف بيئية" فرصة للمشاركين للتعبير عن إبداعاتهم وتسليط الضوء على الجمال الطبيعي للوادي الجديد من خلال الفن والثقافة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية التي تنظمها الهيئة في جميع أنحاء مصر، بهدف تعزيز التراث الثقافي وتنمية المهارات الفنية لدى الجمهور، وتعزيز الوعي الفني بين الشباب والشابات وتشجيعهم على المشاركة النشطة في المشهد الثقافي المحلي.

ورشة عمل تحت عنوان "حرف بيئية" في بيت ثقافة المنيرة بالخارجة

ورشة عمل تحت عنوان "حرف بيئية" في بيت ثقافة المنيرة بالخارجة

ورشة عمل تحت عنوان "حرف بيئية" في بيت ثقافة المنيرة بالخارجة