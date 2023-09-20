انطلاق تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" في عاصمة الثقافة المصرية الوادي الجديد

انطلقت تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" أحد المشاريع الفنية الرائدة في اكتشاف وتطوير المواهب الشابة في مجال التمثيل الشامل وفنون المسرح بمحافظة الوادي الجديد، التي تعتبر عاصمة الثقافة المصرية. يتم تنظيم هذه التدريبات برعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ويتولى تنظيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وإشراف الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، بالإضافة إلى المدير الفني للمشروع، المخرج أحمد طه.

يتم تنظيم هذه التدريبات ضمن فعاليات وأنشطة قسم ثقافة الوادي الجديد، التابع لفرع وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل. وتهدف هذه التدريبات إلى تقديم برامج تدريبية شاملة تهتم بالمواهب الشابة وتساهم في تطوير مهاراتهم في مجال الفنون المسرحية. يتناول البرنامج المدروس في هذه التدريبات عدة مواضيع، مثل تحليل النص المسرحي، ممارسة الأداء الاستعراضي، تطوير التعبير الجسدي، فنون المكياج والتنكر، وغيرها من الجوانب المهمة في عالم المسرح.

حيث بدأت التدريبات على مسرح سينما هيبس مع المخرج أحمد السيد وتدريبات خاصة بالمشاهد التى سوف يتم عرضها داخل العرض المسرحى والتى تتحدث عن فروق الأجيال فى التعامل مع المشكلات والتى يتخللها الكثير من المشاعر الإنسانية

بدأ الفنان ماهر الحجار تدريباته الاستطالة الحركية بنشاط وحماس. قام بتمارين متنوعة لتحسين مرونة جسمه وزيادة قدرته على الحركة. كان لديه لياقة بدنية عالية وكانت قوامه ممشوقًا وقويًا، مما يعكس تفانيه في التدريب واهتمامه بصحته البدنية.

لكن الحجار لم يكتفِ بتمارين الاستطالة الحركية فقط، بل قام أيضًا بتدريب على الايقاعات بطرق غير تقليدية. استخدم الزجاجات البلاستيكية لتكوين إيقاعات مميزة ومبتكرة. قام بصفع الزجاجات بأطراف أصابعه وركلها بقدميه لإنتاج أصوات متناغمة تشكل إيقاعات ممتعة ومبهجة للسمع.

بالإضافة إلى ذلك، تدرب الحجار أيضًا على الايقاعات باستخدام جسده. استخدم يديه وقدميه كآلات للإيقاع، حيث قام بشوطات سريعة وتصفيقات متتالية على جسده لإنتاج أصوات وإيقاعات فريدة من نوعها. كانت تلك التمارين تساعده على تطوير الوعي الحسي والتحكم في حركاته، وتعزز مرونته الجسدية وقوته العضلية.

وبمرور الوقت، بدأ الحجار يعمل على الارتجال وتطبيق مهاراته في إخراج فكرة العرض الختامي. عرض الحجار الفني الذي تمحور حول الايقاعات والإيماءات المبتكرة التي قام بتطويرها خلال التدريبات. تعاون مشكوراً مع المخرج محمد سعد، المشرف الإقليمي للمشروع بالخارجة، الذي ساهم في تنسيق العرض وتوجيهه للوصول إلى أقصى قوة فنية.

واستطاع ماهر الحجار إبراز قدراته الفردية وإبداعه في مجال الفن والتفاني والتميز في التدريب والتطوير الذي قام به. إنه لفخر للمجتمع الفني أن يكون لديه فنان موهوب ومبدع مثل الحجار، ونتطلع إلى المزيد من الأعمال الرائعة والمدهشة من قبله في المستقبل.

تعد هذه التدريبات فرصة فريدة للشباب الموهوب والمهتمين بالمجال الفني لاكتشاف وتنمية مواهبهم، وتمنحهم الفرصة للتعرف على أساسيات المسرح والتدريب على المهارات اللازمة للعمل المسرحي المتكامل. بجانب ذلك، تساهم هذه التدريبات في نشر ثقافة الفن والمسرح بين المجتمع المحلي وتعزز الحياة الثقافية في محافظة الوادي الجديد.

وستكون مفاجاة للجمهور بأداء الحجار المذهل والفريد من نوعه، حيث سيتمكن من إبهارهم بمزيج من الإيقاعات الرائعة والحركات الجسدية المتقنة. كانت كل لحظة من العرض تحمل الإثارة والإبداع، وتسلط الضوء على موهبة الحجار وقدرته الفنية الاستثنائية.

تأتي هذه التدريبات في إطار الجهود المبذولة لتمكين الشباب الموهوب وتطوير قدراتهم في مجال الفنون، حيث تعد الفنون المسرحية من الوسائل الرئيسية التي تسهم في إثراء الحياة الثقافية والفكرية للمجتمع. لذا، يُشجع الشباب الذين يمتلكون الشغف والحماسة للتمثيل وفنون المسرح على الانضمام إلى هذه التدريبات والاستفادة من الفرصة المتاحة لتطوير مهاراتهم وتحقيق أحلامهم في عالم الفن.

انطلاق تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" في عاصمة الثقافة المصرية الوادي الجديد

انطلاق تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" في عاصمة الثقافة المصرية الوادي الجديد

انطلاق تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" في عاصمة الثقافة المصرية الوادي الجديد

انطلاق تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" في عاصمة الثقافة المصرية الوادي الجديد

انطلاق تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" في عاصمة الثقافة المصرية الوادي الجديد

انطلاق تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" في عاصمة الثقافة المصرية الوادي الجديد

انطلاق تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" في عاصمة الثقافة المصرية الوادي الجديد

انطلاق تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" في عاصمة الثقافة المصرية الوادي الجديد

انطلاق تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" في عاصمة الثقافة المصرية الوادي الجديد