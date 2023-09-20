نظمت هيئة قصور الثقافة ملتقى الثقافي في بيت ثقافة المعصرة بالداخلة، حيث تم مناقشة كتاب "ثروة تحت الأرض" للمؤلف يعقوب الشاروني. ويأتي هذا النشاط ضمن الخطة السنوية للهيئة برئاسة عمرو البسيوني، والتي يقوم بتنفيذها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد وتنظيم نقاشات وفعاليات حول الكتاب بهدف نشر الوعي والمعرفة بثقافة المعصرة وتأثيرها على البيئة والمجتمع..

الكتاب "ثروة تحت الأرض" للكاتب يعقوب الشاروني يعتبر مصدرًا هامًا لمناقشة بيت ثقافة المعصرة في الداخلة. تنظر الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى هذا الكتاب كأداة لتعزيز الثقافة والتراث المحلي في المنطقة

وقد تم خلال النشاط مناقشة الكتاب بحضورعادل أحمد، حيث تم التعرف على فكرة الكتاب وأهم المحاور التي تمت مناقشتها، والتي تتحدث عن الثروات التي تحت الأرض في مناطق مختلفة، وكيفية استغلالها بشكل أفضل لصالح المجتمع.

وخلال النشاط تبادل الحاضرون آرائهم وأفكارهم حول الموضوع، وتم تسليط الضوء على أهمية التعريف بالثروات التي تحت الأرض والاستفادة الأمثل منها في تحقيق التنمية المستدامة.

من خلال مبادرة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني وجهود فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، تهدف النقاشات والفعاليات إلى دعم الكتاب وتسليط الضوء على قضايا المعصرة واستدراك التحديات التي تواجهها المنطقة.

تنظر الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى الكتاب بأنه إضافة مثيرة للاهتمام للمناظرات الثقافية والنقاشات العلمية. يعتبر الكتاب دليلًا لفهم تاريخ وثقافة المعصرة والإسهام في تعزيز حوار ثقافي فعَّال لنشر الوعي والتعريف بقيمة الموروث الثقافي بين الأجيال المختلفة.

بيت ثقافة المعصرة بالداخلة يناقش كتاب "ثروة تحت الأرض" للمؤلف يعقوب الشاروني

بيت ثقافة المعصرة بالداخلة يناقش كتاب "ثروة تحت الأرض" للمؤلف يعقوب الشاروني

بيت ثقافة المعصرة بالداخلة يناقش كتاب "ثروة تحت الأرض" للمؤلف يعقوب الشاروني