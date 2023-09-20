"الوادي والصيف" ورشة فنون تشكيلية لأطفال بيت ثقافة بلاط بالوادي الجديد

تنظيم ورشة فنون تشكيلية للأطفال بعنوان "الوادي والصيف" في بيت ثقافة بلاط كجزء من خطة الأنشطة المقدمة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وتنفيذ فرع وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل وإشراف ابتسام عبدالمريد.

استهدفت الورشة الفنية هذه الأطفال من فئة الأعمار المختلفة بهدف تنمية مهاراتهم الفنية وتعزيز إبداعهم من خلال التعبير عن المشاعر والأفكار المرتبطة بموضوع الوديان والصيف. تضمنت الورشة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الابداعية، بما في ذلك الرسم والخط العربي والتصوير الفوتوغرافي وصنع الأشغال اليدوية.

أثناء الورشة، قدمت الفنانة الشابة نفيسة عبد الله إشرافًا مباشرًا للأطفال، حيث قامت بتوجيههم وتعليمهم تقنيات مختلفة للرسم والمواد التشكيلية. استخدمت الورشة الوانا زاهية ومواد متنوعة مثل الطين والورق المقوى والأقمشة الملونة لإتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن أفكارهم وخيالهم بشكل فني وإبداعي.

شارك الأطفال في جلسات تعليمية مكثفة بإشراف الفنانة نفيسة عبدالله، حيث اطلعوا على مفاهيم الفن وتقنياته المختلفة. تعلموا كيفية استخدام الألوان والفرش والمواد المختلفة لتجسيد رؤيتهم الفنية للوديان والصيف. تمكن الأطفال من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال إبداع أعمال فنية فريدة تعكس إبداعهم وقدراتهم الفنية.

كانت ردود الأطفال إيجابية وملهمة، حيث استمتعوا بالتعلم والتعبير عن أنفسهم من خلال الفن. تمتعوا بتجاربهم الإبداعية المثيرة واستكشاف أفكار جديدة. تلقوا التشجيع والمساندة من المدربين والفنانين المحترفين، مما ساهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم الفردية.

تم تصميم الورشة لتكون ممتعة وتعليمية في نفس الوقت، حيث تمكن الأطفال من خلالها من تطوير مهاراتهم الفنية والابتكارية، وتعزيز قدراتهم على التعبير الفني. كما تعزز الورشة العمل الجماعي والتعاون بين الأطفال من خلال المشاركة في إنشاء لوحة فنية مشتركة تحمل رسالة يحملونها بمحبة وتأثير إيجابي على المجتمع.

تم استقبال الورشة بتفاعل إيجابي من قِبل الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء، حيث استمتع الأطفال بالتعبير عن أنفسهم بحرية وابتكار في بيئة تحفز على الإبداع. كما أعرب الأهالي عن رضاهم تجاه التجربة ودور الفن في تنمية مهارات ومواهب أطفالهم.

تعكس هذه الورشة الفنية الجهود المستمرة للهيئة العامة لقصور الثقافة في تحفيز الإبداع وتطوير المواهب الشابة في مجال الفنون التشكيلية. ومن خلال التركيز على العناية بالبيئة، تسعى الورشة إلى بناء جيل واعٍ بأهمية الحفاظ على الطبيعة والتنمية المستدامة.

قدمت ورشة الفنون تشجيعًا فريدًا للأطفال للاستمتاع بالفن واكتشاف قدراتهم الإبداعية. أظهرت الورشة استثمار الهيئة العامة لقصور الثقافة في توفير فرص تنمية المهارات الفنية للأطفال وتعزيز الوعي الثقافي.

تتمثل فكرة الورشة الفنية "الوادي والصيف" في تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال من خلال الفنون التشكيلية. تهدف الورشة إلى تعريف الأطفال بجمال الطبيعة وأهميتها في حياتنا اليومية، وتشجيعهم على الحفاظ على البيئة والاهتمام بالمحيط.

بهذه الطريقة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاستها الشابة والمتميزة عمرو البسيوني، تحقيق رؤيتها في تعزيز الثقافة والفن في جميع أنحاء مصر، وتشجيع الشباب على اكتشاف مواهبهم الفنية والمساهمة في بناء وتطوير المجتمع.