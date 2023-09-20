جامعة الأزهر تفتح باب التحويل الاليكتروني للراغبين في تعديل رغباتهم والمتخلفين للتسجيل

وجه الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر بالتيسير على الطلاب الجدد وفتح باب التحويل للراغبين منهم في تعديل رغباتهم والمتخلفين عن تسجيل رغباتهم من طلاب الدورين الأول والثاني

وأوضح الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن باب التنسيق فتح لإجراء التحويل بين الكليات للطلاب الجدد وكذا للمتخلفين عن التقدم للتنسيق

وأضاف الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني أن باب التحويل بين الكليات بدأ الآن ويستمر حتى مساء يوم الجمعة القادم وعقب غلق باب الترشيح يتم إعلان الأسماء النهائية وعلى الطالب الذي تم ترشيحه من ‏قبل مكتب التنسيق فتح الموقع الإلكتروني : اضغط هنا

حيث يتطلب عملية التحويل بين الكليات استكمال بيانات الطلب الاليكتروني وطباعة طلب الالتحاق مع تسديد مصروفات الكلية عن طريق خدمة فوري كود رقم 645‏ ثم يتوجه الطالب لكليته لتقديم الملف كاملًا، ومن المهم أن يتوافر الشروط المطلوبة لكل تحويل حسب القوانين واللوائح المعمول بها في جامعة الأزهر. ولذلك، من المستحسن على الطلاب الراغبين في التحويل أن يستعرضوا الشروط والمتطلبات المطلوبة وأن يقدموا طلباتهم في الوقت المحدد.

تعد خطوة جامعة الأزهر في تسهيل عملية التحويل وفتح باب التحويل للتسجيل بين الكليات إشارة واضحة على حرصها على رضا وتلبية احتياجات الطلاب. ومن المتوقع أن يستجيب العديد من الطلاب لهذا الإعلان ويستغلون الفرصة المتاحة لهم لتحقيق توجيه دراستهم وتطوير مهاراتهم في مجالات الاختصاص التي يرغبون فيها. وتأمل الجامعة أن يستفيد الطلاب من هذه الفرصة ويتمكنوا من اختيار الكلية والتخصص الأنسب لهم والوصول إلى مستوى التعليم العالي المتميز الذي يضمن لهم مستقبلاً وظيفياً ناجحاً.

تعتبر عملية التحويل بين الكليات خطوة هامة للطلاب الذين يرغبون في توجيه دراستهم نحو تخصصات مختلفة أو للطلاب الذين يرغبون في تغيير كلياتهم بأسباب شخصية أو أكاديمية. ومع فتح باب التحويل، يتاح للطلاب فرصة لاستكشاف خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم التعليمية.

يأتي هذا القرار انسجاماً مع رغبة الجامعة في توفير كافة الفرص للطلاب بممارسة حريتهم في اختيار تخصصاتهم وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية التحويل بين الكليات تتطلب ايضاً تحقيق الجدية في الاختيار، حيث سيتم دراسة طلبات الطلاب بناءً على المجموع الذي حققوه في الدور الأول والثاني من تنسيق الجامعة، وكذلك توافر الإمكانيات التعليمية والمواد الدراسية المطلوبة في الكليات المراد الانتقال إليها. وسوف يتم اعتماد قرار التحويل بعد استكمال الإجراءات اللازمة وإعلان النتائج النهائية للطلاب.

تهدف جامعة الأزهر بهذه الخطوة إلى تحقيق رغبات الطلاب وتوفير فرصة متساوية للتعليم العالي للجميع. يمكن للطلاب الجدد والمتخلفين عن التقدم للتنسيق الاستفادة من هذه الفرصة وتعديل وجهاتهم وفقًا لاهتماماتهم وطموحاتهم الأكاديمية.

من الجدير بالذكر أنه يتوجب على الطلاب الذين يعتزمون التحويل أن يتقدموا بطلباتهم ومستنداتهم اللازمة وفقًا للتعليمات المحددة لهذه العملية. وعلى الطلاب أيضًا أن يكونوا على دراية بالمواعيد النهائية المحددة لهذا الإجراء. لذا، ينصح الطلاب باستكشاف المزيد من المعلومات حول التحويل بين الكليات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الأزهر أو زيارة القسم الخاص بالتصاريح والتحويلات في الجامعة.

تلخص هذه الخطوة الجديدة لجامعة الأزهر الجهود المستمرة لتحسين وتطوير الخدمات الأكاديمية والإدارية المقدمة للطلاب، وتؤكد على رغبتها في تقديم فرص ذات جودة عالية للتعليم العالي وتلبية احتياجات الطلاب.