محمد يوسف: رضا سليم إضافة قوية للاهلي

أشاد محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق الأهلي، بمستوى الجناح المغربي رضا سليم والمميزات التي يتمتع بها، مشيرا إلى أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر عليه الاستفادة أيضا من قدرات أنتوني موديست خلال المباريات المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "لاعب مميز جدًا ويمتاز بالسرعة، وسجل هدف جميل في شباك المصري، وعندما يحصل على مزيد من الثقة ويتأقلم مع اللاعبين سيكون مفيد للفريق، وهو من العناصر المميزة، وسيكون هناك منافسة قوية على اللعب أساسيًا مع حسين الشحات وعبدالقادر، وهذا الأمر يصب في صالح الأهلي، المنافسة دائمًا تخلق حالة جيدة تصب في مصلحة الفريق، والإدارة دائمًا تريد توفير أبرز اللاعبين والملعب هو الفيصل، والأهلي لابد أن يتواجد فيه لاعبين من أصحاب المستويات العالية".

وبسؤاله عن المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، قال: "لابد أن يكون الاعتماد عليه في الكرات العرضية، وأضاع انفراد بمرمى المصري، وكرة آخرى سددها قوية ارتطمت بالمدافعين، وأنتوني موديست يحتاج للعرضيات وهو من أبرز اللاعبين باللعب بالرأس، وطالما تم التعاقد مع مهاجم يلعب برأسه لابد من زيادة الكرات العرضية ويكون هناك تنوع في اللعب من الأطراف".

وأردف: "كل الفرق سوف تواجه الأهلي بدفاع قوي، ولذلك من أفضل الحلول الاعتماد على الأطراف في وجود حسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو واستغلال رأسيات موديست، وكذلك صلاح محسن الذي يجيد الكرات العالية".

واستطرد: "طاهر محمد طاهر يمتلك خبرات جيدة وكولر يسعى للمحافظة عليه وأن يكون قدمه دائما في الملعب، ومحمد زعلوك من اللاعبين الصغار ولديه مستقبله جيد وبحاجة لاكتساب الخبرات، والمدرب يريد دائمًا تجهيز كل العناصر، وطاهر سيكون له دور مع الفريق خلال الموسم لذلك يرغب المدير الفني في المحافظة على فورمته الفنية".

وأضاف: "كريم فؤاد من مكاسب المباراة، وهو من الأوراق التي تساعد أي مدرب، خصوصا أنه يجيد في أكثر من مركز سواء الظهير الأيمن أو الجناح، وقدم مستوى طيب قبل الإصابة".

وزاد: "علي ماهر مدرب المصري يعاني من الضغوط في ظل تواجده مع نادٍ شعبي، ولديه جماهير كبيرة، بخلاف فرق المؤسسات والشركات، وبالتالي عليه ألا ينقل للاعبيه تلك الضغوط، فريق المصري لم يظهر بالشكل المعتاد ولديه عناصر جيدة مثل مروان حمدي وحسين السيد وميدو جابر ومحمد دبش وكريم العراقي، ومعظمهم لم يظهر بالصورة الجيدة، والخسارة بنتيجة كبيرة جاء بعد طرد باهر المحمدي، والذي كان يجب تغييره بعد الانذار الأول".

وتابع: "بعد الطرد كان علي ماهر عليه إغلاق الملعب، والخروج بأقل الخسائر، والمصري يمتلك فريق جيد وقام بإعداد قوي في المغرب، وأعتقد أنه سيظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة، واعتمد على العديد من الصفقات اليوم مثل سمير فكري ومحمود حمادة".

وأتم: "محمود جاد لعب في الموسم الماضي بالتبادل مع عصام ثروت، لكن الموسم الحالي بدأ علي ماهر بالاعتماد على جاد، قد يكون بسبب أنه الأجهز بالنسبة لحراسة المرمى، وهو يثق في قدراته كثيرًا.