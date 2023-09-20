ميدو: كوكا مكسب الأهلي أمام المصري وتحذير لـ مروان عطية

علق أحمد حسام ميدو على فوز الأهلي على المصري برباعية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعبو المصري يحتاجون إلى مزيد من الانسجام، وبالنسبة لـ أمادو جولدي، بوظ لعب المصري انهاردة، واللاعب لسة صغير وبيتعلم، لكنه عمل مشاكل كتيرة جدا في وسط ملعب المصري" .

وأضاف: "أمادو جولدي محتاج يتعلم أساسيات الكورة من أول وجديد، وكوكا واحد من أفضل لاعبي الأهلي في المباراة" .

وواصل: " الأهلي كسب لاعيب ارتكاز كويس أوي وهو كوكا، وهينافس مروان عطية بشكل كبير".