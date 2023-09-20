الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو: كوكا مكسب الأهلي أمام المصري وتحذير لـ مروان عطية

كوكا
كوكا

علق أحمد حسام ميدو على فوز الأهلي على المصري برباعية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

إقرأ أيضًا..

txt

توفيق السيد: محمد عادل أدار مباراة الأهلي والمصري بشكل مميز

txt

مدرب المصري: طرد "المحمدي" وراء الخسارة أمام الأهلي


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعبو المصري يحتاجون إلى مزيد من الانسجام، وبالنسبة لـ أمادو جولدي، بوظ لعب المصري انهاردة، واللاعب لسة صغير وبيتعلم، لكنه عمل مشاكل كتيرة جدا في وسط ملعب المصري" .
وأضاف: "أمادو جولدي محتاج يتعلم أساسيات الكورة من أول وجديد، وكوكا واحد من أفضل لاعبي الأهلي في المباراة" .
وواصل: " الأهلي كسب لاعيب ارتكاز كويس أوي وهو كوكا، وهينافس مروان عطية بشكل كبير".

مواد متعلقة

كريم فؤاد يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد هدفه في المصري

أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي.. رضا سليم لاعب جامد وتاو عالمي (فيديو)

الأهلي يستهل مشواره في الدوري برباعية في شباك المصري

بيرسي تاو يضاعف تقدم الأهلي على المصري

بصناعة إمام عاشور وتسجيل رضا سليم .. الأهلي يتقدم على المصري

الأهلي يُعلن عقد شراكة استثمارية جديدة

التشكيل الرسمي .. موديست يسجل ظهوره الأول مع الأهلي أمام المصري

موعد الاجتماع الفني لمونديال السلة في سنغافورة بمشاركة الأهلي
الجريدة الورقية