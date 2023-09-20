توفيق السيد: محمد عادل أدار مباراة الأهلي والمصري بشكل مميز

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن محمد عادل حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، قدم خلالها أداء مميز للغاية، وخرج بالمباراة بشكل رائع، وقدم مستوى السهل الممتنع.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "محمد عادل لم يقع في أي خطأ جسيم خلال المباراة، حتى حالة طرد باهر المحمدي، كانت موفقة للغاية".

وأضاف توفيق السيد: "محمد عادل تخطى السن الطبيعي للقائمة الدولية ولكنه من أميز الحكام في الكرة المصرية، ويستحق أن يستمر في القائمة".

واستطرد: "بيريرا لا يعلم شئ عن التحكيم، ويفتعل أزمات ولم اعترف به رغم تعاملي معه، ولكنه ليس خبير أو محاضر دولي، وأخطأ في إعلان تصنيفات الحكام، وقدمت شكوى إلى جمال علام ضد أدائه ولكن لم أحصل على أي حلول، وفترته مليئة بالسلبيات".

واختتم: "إبراهيم نور الدين وقع في خطأ خلال مباراة زد والإسماعيلي وطاقم حكام الفيديو، وزد استحق ركلة جزاء، وضربة جزاء الإسماعيلي صعبة للغاية، ولكن أرى أنها ليست ركلة جزاء، وكان محظوظ بفوز زد حتى لا يحدث أي اعتراضات ضده".