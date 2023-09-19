مدرب المصري: طرد "المحمدي" وراء الخسارة أمام الأهلي

أرجع على ماهر المدير الفني للفريق الأول الكروي بالنادي المصري خسارة فريقه أمام الأهلي لطرد باهر المحمدي نجم الفريق.

وقال ماهر أداء لاعبيه أمام الأهلي في افتتاحية مباريات الفريقين بمسابقة الدوري الممتاز تأثر عقب طرد اللاعب باهر المحمدي، إلى جانب غياب الانسجام بين بعض اللاعبين.

كان الأهلي فاز برباعية نظيفة على المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولي لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال علي ماهر:أتحمل النتيجة ولازلنا في بدايةً الموسم وسنعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها ومباراة اليوم درس مستفاد للمباريات المقبلة.