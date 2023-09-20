بيت ثقافة المنيرة ينظم ورشة حكي بعنوان "القراءة غذاء العقل" بالوادي الجديد

تم عقد ورشة الحكى بالتعاون بين بيت ثقافة المنيرة التابع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، وذلك في إطار برنامج أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني . احتضنت الورشة عددًا من المشاركين الذين اجتمعوا لمناقشة وجهات نظرهم حول القراءة ودورها في تنمية العقل.

تناولت الورشة مجموعة من المحاور المهمة في عالم القراءة وأهميتها في تنشئة العقل السليم. تم تسليط الضوء على أن القراءة ليست مجرد هواية، بل هي عملية تنمية ذهنية تمكننا من فهم العالم وتوسيع آفاقنا ورؤيتنا.

وفي إطار مناقشة دور القراءة في التنمية الشخصية، تمت مناقشة العديد من الفوائد التي يمكن أن تحققها القراءة في حياة الفرد. فقد تم التأكيد على أن القراءة تمثل جسرًا يمكن للأفراد عبوره للتواصل مع الثقافات المختلفة واستكشاف أفكار جديدة وتوسيع آفاقهم الفكرية. كما تم التركيز على أن القراءة تعزز القدرة على التخيل وتطوير الذكاء والتفكير النقدي.

تم تقديم عدد من الاقتراحات والتوصيات التي تسهم في تعزيز ثقافة القراءة في المجتمع. فقد تم تشجيع المشاركين على تكوين عادة القراءة بانتظام وتخصيص وقت من يومهم للقراءة. وتم توفير مجموعة متنوعة من الكتب والمجلات في المنازل والمدارس والمكتبات العامة، من أجل الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة للقراءة. وعلاوة على ذلك، تم تشجيع الأهل والمعلمين على تعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال من خلال قراءة القصص لهم وتوفير بيئة تشجعهم على الاستكشاف الذاتي والتعلم المستمر.

تعد ورشة الحكى المنظمة بالتعاون بين بيت ثقافة المنيرة والهيئة العامة لقصور الثقافة خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة القراءة في المنطقة وتوعية الجمهور بأهمية القراءة في تحقيق التنمية الشخصية والفكرية. يجب أن ندرك أن القراءة هي أكثر من مجرد ترفيه، بل هي أداة قوية يمكننا الاستفادة منها في تشكيل عقولنا وبناء مستقبلنا. لذا، يجب أن نعمل معًا لخلق بيئة داعمة ومحفزة للقراءة في مجتمعنا، وتشجيع الشباب والكبار على اكتشاف روعة الكتب والمعرفة التي تحملها.

ناقش المشاركون العوامل التي تعيق عملية القراءة وأسباب تراجع الثقافة القرائية في المجتمع. كما تبادلوا الخبرات والتجارب الشخصية التي تخص التغلب على تلك العوائق وتحفيز الناس على القراءة.

وكانت أمال محمد قد قادت الورشة بطريقة متميزة، حيث دعت المشاركين إلى تبادل الأفكار والآراء وتقديم النصائح والاقتراحات. وقد لاقت الورشة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين أبدوا رغبتهم في حضور المزيد من هذه الفعاليات التي تهدف إلى تشجيع القراءة وإبراز أهميتها.

بنهاية الورشة، تم توزيع شهادات على المشاركين تقديرًا لمشاركتهم الفعّالة والمثرية في النقاشات. وتم تحديد وقت لعقد ورشات مماثلة في المستقبل، بهدف الاستمرار في تشجيع الأفراد على مواصلة رحلتهم في عالم القراءة وتعزيز الوعي الثقافي بين الجميع.

بيت ثقافة المنيرة ينظم ورشة حكى بعنوان "القراءة غذاء العقل" بالوادي الجديد

بيت ثقافة المنيرة ينظم ورشة حكى بعنوان "القراءة غذاء العقل" بالوادي الجديد

بيت ثقافة المنيرة ينظم ورشة حكى بعنوان "القراءة غذاء العقل" بالوادي الجديد

بيت ثقافة المنيرة ينظم ورشة حكى بعنوان "القراءة غذاء العقل" بالوادي الجديد