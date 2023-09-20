بمشاركة 300 خريج.. انطلاق احتفالية تخرج الدفعة الأولى من برنامج "سفراء الحوكمة والتحول الرقمي"

انطلقت امس الثلاثاء احتفالية تخرج الدفعة الأولى من برنامج "سفراء الحوكمة والتحول الرقمي" والذي تطلقه مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، بالتعاون مع مؤسسة هي تستطيع للتنمية وكلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية.

أهداف المبادرة

وصرح المهندس محمد كامل رئيس مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، أن الهدف من انطلاق الدفعة الاولي لبرنامج "سفراء الحوكمة والتحول الرقمي" جاء في إطار نشر الوعي بالمبادئ التي تقوم عليها الحوكمة والية تطبيقها كأحد أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطبيق اليات ومعايير الشفافية والرقابة فى المؤسسات العامة والخاصة، ونشر الوعي بأهمية التحول الرقمى كأحد اهم ركائز تطبيق الحوكمة فى ظل رؤية مصر 2030.

ومن جابنها أكدت الدكتورة دعاء زهران رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، على ضرورة توحيد جهود المجتمع المدني في نشر الوعي بالحوكمة والتحول الرقمي، مناشدة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإدخال الحوكمة والتحول الرقمي كمنهج أساسي في التعليم لتأهيل الطلبة والطالبات على مواكبة التكنولوجيا الحديثة.

تعليم المرأة المصرية

وأشارت زهران، خلال كلمتها، إلي ضرورة تعليم المرأة المصرية للحوكمة والتحول الرقمي لمواجهة التحديات الاقتصادية وإدارة إقتصاد الأسرة بشكل سليم.

واضاف الدكتور حازم عواد المدير التنفيذي لبرنامج "سفراء الحوكمة والتحول الرقمي" ورئيس لجنة الحوكمة بمبادرة "مهندسون من اجل مصر المستدامة" ان البرنامج تقدم له (614) متدرب من مختلف محافظات الجمهورية، وكانت النسبة كالتالي 47.3% أناث و 52.7% ذكور، الحاصلين علي (بكالوريوس او ليسانس) 49%، الحاصلين علي الماجستير 23.8%، الحاصلين علي الدكتوراة 11.1%، والطلاب 16.1%، وكانت اكثر المحافظات مشاركة هي كالتالي الغربية 28.5%، القاهرة 24.3%، الجيزة 11.2%، الاسكندرية 9.4%، وتم اجتياز البرنامج (286) متدرب، واشار ان الهدف من البرنامج نشر الوعي بالحوكمة وأهمية تطبيقها لمكافحة الفساد.

وبحضور الأستاذ الدكتور أيمن نور الدين نائب رئيس جامعة الاهرام الكندية والأستاذة الدكتورة إيناس أبو يوسف عميد كلية الإعلام والأستاذة الدكتورة ايناس عبد الحميد مديرة وحدة تأثيرات الإعلام والاستدامة بكلية الإعلام، النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب الدكتور أحمد عبد الحكيم دراج عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الصحية، وا.م.د. محمد مصطفى الطويل عضو اللجنة الوطنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الحارثي، المدير التنفيذي ساندكس وسيمي كولون للاستشارات والحلول الرقمية، و الدكتور اسلام ثروت عبد الحليم - استاذ مساعد هندسة وعلوم الحاسب بجامعة النيل الأهلية ورئيس شبكة مستشاري معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE بمصر، ولفيف من الشخصيات العامة وصناع القرار.