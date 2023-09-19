رعاية شباب جامعة أسيوط تنظم دورة حول "أساسيات واستراتيجيات وتقنيات التحول الرقمي"

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ نظمت إدارة إعداد القادة، ورعاية المتميزين بالإدارة العامة لرعاية الشباب، دورة تدريبية للعاملين حول: "أساسيات، واستراتيجيات، وتقنيات التحول الرقمي"، والتي تستمر خلال الفترة من 19 وحتى 21 من سبتمبر الجاري، بقاعة حمام السباحة بالقرية الأوليمبية بالجامعة؛ وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنظيم الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة مها حسن مديرة إدارة إعداد القادة، وعدد من مديري إدارات رعاية الشباب، وحشد من العاملين فيها.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ على أهمية التحول الرقمي، وسعي إدارة الجامعة الدؤوب إلى تحقيقه على نحوٍ شامل؛ وذلك في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة، وفي إطار رؤيتها؛ لتحقيق توجهات القيادة السياسية، والاعتماد على التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات التعليمية، والبحثية، وإدارة الموارد البشرية؛ مما يجعل الجامعة أكثر قدرةً على التوافق مع متطلبات العصر.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، إلى أهمية التحول الرقمي؛ في تحقيق الانضباط في العمل، وسرعة تبادل المعلومات ما بين العاملين، والقيادات، وبما يحقق إتقان العمل، ويقدم أفضل الخدمات لطلابها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، داعياً الجميع إلى الإخلاص في العمل، ومؤكداً أن إدارة الجامعة تساند وتدعم كل عامل مخلص، كما تحرص على تحقيق العدل إدارياً، ومادياً؛ لجميع العاملين.

وصرح الدكتور هيثم إبراهيم؛ أن الدورة تتضمن 3 محاضرات على مدار أيامها الثلاثة؛ بواقع محاضرة واحدة في اليوم، يعقبها ورشة عمل؛ للتدريب العملي على موضوع المحاضرة، وذلك بمعمل الحاسب الآلي بمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، و تناقش المحاضرات عدة موضوعات حول: "استراتيجيات، وأساسيات، وكيفية نشر ثقافة التحول الرقمي"، للدكتور ممدوح فاروق الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات، و"كيفية التواصل التكنولوجي مع الطلاب، وكيفية التسويق الإلكتروني"، للدكتور علي حسين الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات، و"ماهية، وأهمية، ومهارات، وخدمات برنامج التحول الرقمي"، للدكتور محمد أحمد ثابت الأستاذ بكلية الآداب، مشيراً إلى أن الختام سيشهد توزيع شهادات تقدير للعاملين الذين حضروا الدورة التدريبية.

جدير بالذكر، أن محاضرة اليوم الأول تتناول؛ كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في إنجاز المهام الوظيفية بسهولة في أي وقت، ومن أي مكان؛ لجميع التخصصات، والأنشطة للدكتور ممدوح فاروق

رعاية الشباب جامعة أسيوط تنظم دورة حول "أساسيات واستراتيجيات وتقنيات التحول الرقمي"

رعاية الشباب جامعة أسيوط تنظم دورة حول "أساسيات واستراتيجيات وتقنيات التحول الرقمي"

رعاية الشباب جامعة أسيوط تنظم دورة حول "أساسيات واستراتيجيات وتقنيات التحول الرقمي"

رعاية الشباب جامعة أسيوط تنظم دورة حول "أساسيات واستراتيجيات وتقنيات التحول الرقمي"

رعاية الشباب جامعة أسيوط تنظم دورة حول "أساسيات واستراتيجيات وتقنيات التحول الرقمي"

رعاية الشباب جامعة أسيوط تنظم دورة حول "أساسيات واستراتيجيات وتقنيات التحول الرقمي"