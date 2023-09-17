لأول مرة.. دورة تدريبية عن تركيب وصيانة الألياف الضوئية لوحدات التحول الرقمي بالمحافظات

يواصل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خطته التدريبية للعام المالي الحالي 2024/2023، حيث تنطلق بالمركز اليوم الأحد الموافق 17/9/2023 الأسبوع التدريبي السادس، بعدد ٥ دورات تدريبية هي: دورة تركيب وصيانة الألياف الضوئية لوحدات التحول الرقمي بالمحافظات والتي يتم تنفيذها لأول مرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات NTI، ودورة تعظيم استخدام صندوق التنمية المحلية لزيادة الاقراض الموجه لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودورة الإتصال السياسي والتعامل مع أعضاء المجالس النيابية في المحليات ، فيما تستمر دورتا أساسيات استخدام الحاسب والأوفيس، وتنمية المهارات الإدارية والقيادية لتأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية الحالية والمستقبلية، ويستفيد من هذه الدورات ١٦١ متدربًا من جميع المحافظات.

جاء ذلك استكمالًا لجهود وزارة التنمية المحلية المستمرة لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والتي تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري.



ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلي أن الوزارة تعمل على تدريب كوادر الإدارة المحلية على جميع مستوياتها من خلال الذراع التدريبي لها بمركز سقارة للتدريب، مشيراً إلى أن الخطة التدريبية الحالية لمركز التنمية المحلية بسقارة تركز على إعداد كوادر محلية قادرة على تلبية احتياجات مجالات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث فيها مما يُمثل أهمية كبيرة نظراً لما يُهيئه التدريب للعاملين من معارف واكتساب مهارات جديدة يتطلبُها مناخ العمل، وزيادة قدرته على التعرف لأفضل الحلول للمُشكلات ويساهم ذلك في تقديم الخدمات بصورة أفضل وإنجازها فى أسرع وقت ممكن للمواطنين.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الأسبوع السادس بخطة سقارة سيشهد تنفيذ دورة جديدة وهي تركيب وصيانة الألياف الضوئية لوحدات التحول الرقمي بالمحافظات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات NTI ويستفيد منها 25 متدرب من العاملين بإدارات التحول الرقمي ، لافتًا إلى أهمية الدورة في تأهيل الموارد البشرية القادرة على استخدام هذه التكنولوجيات وإدارتها واستخراج ما بها من فوائد، وذلك في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وما تستلزمه من تطوير للبنية التحتية لزيادة سرعات الإنترنت واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والتوسع في تركيب شبكات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية وإعـداد متخصصين وتأهيلهم في تركيب شبكات الألياف الضوئية بهدف توفير المزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز على التدريب على كيفية إنشاء شبكات الألياف الضوئية وتشغيلها وصيانتها، كما يتيح للمتدربين المعرفة الأساسية والخبرات التطبيقية والفنية والمهنية في مد وتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية مما يساهم في توطين المعرفة التكنولوجية في جميع محافظات الجمهورية، وتوفير الكوادر المتخصصة في الأماكن القريبة من المشروعات المقرر إنشائها فى تلك المحافظات، مشيراً إلى أن الدورة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية متكاملة لبناء مصر الرقمية على أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تستلزم توافر شبكة عريضة من الألياف الضوئية وكذلك توافر كوادر بشرية مدربة وقادرة على بناء هذه الشبكة وإدارتها وصيانتها وتأدية خدمات ما بعد تشغيلها عبر كافة المدن والمحافظات في ظل مشروعات الدولة لبناء منظومات رقمية ومدن جديدة، بالإضافة إلى انتقال العاملين بالوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الأسبوع السادس بالخطة سيتضمن تنفيذ دورة رفع مهارات العاملين فى صندوق التنمية المحلية والتي تأتي تزامنا مع جهود الوزارة في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية، والتى تساهم في تشغيل الشباب والمرأة المعيلة وتحسين مستوي معيشة الأسر عبر وجود فرص عمل دائمة ودخل ثابت لأبناء القرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسة لتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية دورة الصندوق والتي يستفيد منها ٢٨ متدرب في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب والقضاء على البطالة في الريف، موضحاً أنه يتم سنوياً تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز سقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات بهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية فى مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية دورة الاتصال السياسي والتعامل مع أعضاء المجالس النيابية في المحليات والتي ينفذها مركز سقارة في أسبوعه السادس ويستفيد منها ٢٨ متدرباً من العاملين بإدارات الإتصال السياسي بالمحافظات، مشيراً إلى ضرورة رفع مهارات ووعى العاملين بالإدارة المحلية في كيفية التواصل والتعاون مع المجالس التشريعية والنيابية لتحقيق التكامل والتجانس بين السلطتين التنفيذية التشريعية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعمل على إيجاد حلول للتحديات والمشاكل التي تواجه المواطنين والتيسير عليهم في كافة المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بما يليق بالجمهورية الجديدة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم فى مجالات عملهم بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات التى تقدمها المحافظات للمواطنين، كما أكد الوزير على أهمية رفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات، مؤكداً أن ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة في الجمهورية الجديدة لوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب وتحسين الخدمات والدفع بالمتميزين في المناصب القيادية بالمحافظات.