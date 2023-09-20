تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيسها عمرو بسيوني، يقوم فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل. تم عقد مسابقات ثقافية مختلفة في بيت ثقافة محمود حسن اسماعيل بالنخيلة، تحت رئاسة محمد عمر. كما نظمت عفاف عطيفي قراءات حرة للأطفال في الموقع الثقافي.

تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز الثقافة والفن وتشجيع المواهب الشابة. وقد شاركت في المسابقات الثقافية مجموعة متنوعة من الشباب الموهوبين في مجالات مثل الأدب والشعر والفن التشكيلي. وعقدت الجلسات القراءة الحرة للأطفال بهدف تشجيع حب القراءة لديهم وتطوير قدراتهم اللغوية والإبداعية.

كانت التنظيمات المذكورة ناجحة جدًا وشهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور. وقد حققت الفعاليات أهدافها في تعزيز العمل الثقافي وإظهار المواهب المتنوعة في المنطقة. كما ساهمت هذه الفعاليات في نشر الوعي الثقافي والتعليمي، وتعزيز دور الثقافة في تنمية المجتمع.

إن العمل الدؤوب والتنظيم الجيد الذي قامت به الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني يستحق الإشادة. فهي جهة حكومية مهمة تعمل على تعزيز الحضور الثقافي في البلاد وتشجيع الفنانين والمواهب الشابة في مجالات الفن والثقافة. نأمل أن تستمر هذه الفعاليات وتتواصل من خلال برامج مستقبلية مشابهة، لتحقيق مزيد من التنمية الثقافية والفنية في المنطقة.

مسابقات ثقافية متنوعة ببيت ثقافة النخيلة

مسابقات ثقافية متنوعة ببيت ثقافة النخيلة

مسابقات ثقافية متنوعة ببيت ثقافة النخيلة

مسابقات ثقافية متنوعة ببيت ثقافة النخيلة