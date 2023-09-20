"ترشيد استهلاك المياه".. محاضرة تثقيفية توعوية في ثقافة دير الجنادلة بالغنايم بأسيوط

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية التوعوية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

حيث شهد بيت ثقافة دير الجنادلة برئاسة أسامة عواد محاضرة تثقيفية بعنوان " ترشيد استهلاك المياه" بمقر بيت ثقافة دير الجنادلة بالغنايم محافظة اسيوط

حاضرها محمد كمال والذي تناول الحديث مع الاطفال حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية استخدام طرق الري الحديثة من خلال التنقيط ودور الدولة ومؤسساتها في تقديم كافة النصائح الهامة لترشيد استهلاك المياه

تهدف هذه المحاضرة التثقيفية في بيت ثقافة دير الجنادلة بالغنايم إلى زيادة الوعي والتوعية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه. وقد قام بتقديم المحاضرة السيد محمد كمال، الذي بدأ بإلقاء الحديث على الأطفال بشكل يلائمهم ويستهدف تفاعلهم مع الموضوع.

تمحورت المحاضرة حول أهمية المحافظة على المياه وتقدير قيمتها كمصدر حيوي ضروري. حيث أوضح المتحدث كيف يمكن استخدام طرق الري الحديثة، مثل التنقيط، لتوفير الماء وتقليل استهلاكه بشكل فعال. وشدد على دور الدولة والمؤسسات في تزويد الناس بالمعلومات والنصائح الهامة لتحقيق هذا الهدف.

تم تسليط الضوء على بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها على المستويات الشخصية والمجتمعية لتحقيق ترشيد استهلاك المياه. من بين هذه الإجراءات، استخدام مصادر المياه المتجددة مثل المياه المطرية، وتجميع المياه النقية واستخدامها في أعمال الري والتنظيف، وتركيب خلايا شمسية لتوليد الكهرباء التي يمكن استخدامها في تشغيل أجهزة الري.

تفاعل الأطفال بشكل إيجابي مع المحاضرة وأبدوا استيعاباً جيداً للمفهوم المطروح. وعبروا عن استعدادهم للمشاركة في الجهود المجتمعية لتوفير الماء وتحقيق ترشيد استهلاكه. وتعهدوا بممارسة أفضل العادات المتعلقة بحفظ المياه وتوجيه الآخرين للقيام بنفس الشيء.

تهدف مثل هذه الفعاليات في بيت ثقافة دير الجنادلة إلى نشر الوعي وتحفيز المشاركة الفعالة للأفراد في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة. ويأمل المنظمون أن تستمر هذه المبادرات بشكل منتظم وأن تتسع دائرة الجمهور المستهدف لتشمل المزيد من الأفراد والجهات المعنية.

"ترشيد استهلاك المياه" .. محاضرة تثقيفية توعوية في ثقافة دير الجنادلة