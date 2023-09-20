ثقافة أسيوط الجديدة تناقش العائد الاجتماعي لتعليم الفتيات في إطار مبادرة قدرات

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

عقدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبدالعال ملتقي حوارى بعنوان " العائد الاجتماعى لتعليم الفتيات " فى اطار مبادرة قدرات ضمن الاحتفال باليوم العالمى لمحو الأمية للمرأة ضمن فعاليات برنامج الدرسات والبحوث برئاسة سحر مراد وذلك بمقر مدرسة الثانوية المشتركة باسيوط الجديدة برئاسة عبير محمد كيلانى

وتضمن الملتقي العديد من المحاور الرئيسية منها أهمية التعليم للفتيات حيث إن سرعة تطور العصر جعل من التعليم عامة وتعليم المرأة خاصة موضوعا حيويا يتصل بحياة الأمم وتقدمها حتى أصبح تعليم المرأة مقياسا لنهضة الأمة وتقدمها وعلى هذا أصبح تعليم المرأة المصرية وتنمية قدراتها ذات أهمية من عدة اعتبارات سواء من منطلق اعتبارها زوجة وأما وربة بيت مسئولة عن تنشئة أبنائها التنشئة الصالحة باعتبارهم سواعد المستقبل

نقطة محورية في تحقيق التنمية الشاملة. وتمحورت المناقشات حول تحديات وآفاق تعليم الفتيات، وأهمية إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق الوصول إلى تعليم نوعي ومساواة بين الجنسين في المجتمعات.

تم تسليط الضوء أيضًا على الفوائد الاجتماعية لتعليم الفتيات وتأثيره على تطور المجتمع ككل. فبفضل التعليم، تصبح الفتيات قادرات على النهوض بأنفسهن والمساهمة في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. يتم تمكينهن من اكتساب المعرفة والمهارات والاستفادة من الفرص المتاحة لهن. وبالتالي، تزداد قدرتهن على المشاركة في سوق العمل وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم تعليم الفتيات في تعزيز الأمن والسلم وتحقيق التنمية المستدامة. فعندما يتم إتاحة فرص التعليم للجميع، يقلل ذلك من مستوى الفقر والعنف والتمييز. كما تدعم التعليم النساء والفتيات في اكتساب المعرفة والوعي حول حقوقهن والتصدي للتحديات التي تواجههن. ومن خلال هذا الوعي، يصبحن قادرات على المساهمة في صنع القرار وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية.

وفي نهاية الملتقى، توصل المشاركون إلى خطة عمل مستدامة لتعزيز تعليم الفتيات، تتضمن تطوير البنية التحتية للتعليم وتوفير الفرص والموارد اللازمة، وتشجيع المشاركة النسائية في صنع القرار وتوفير برامج تدريبية وتوجيهية للفتيات. كما تم التأكيد على ضرورة تعاون جميع الفاعلين المعنيين، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، لتحقيق هذه الأهداف.

باختصار، يعد تعليم الفتيات ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. والعائد الاجتماعي لتعليم الفتيات ينعكس إيجابيا على المجتمع بأكمله ويساهم في تحقيق الازدهار والتقدم. لذلك، يجب على المجتمع العمل بشكل متكامل لضمان توفير فرص التعليم الجيدة والمناخ المناسب لتحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيق تطور حقيقي ومستدام.

ثقافة أسيوط الجديدة تناقش العائد الاجتماعى لتعليم الفتيات فى اطار مبادرة قدرات

ثقافة أسيوط الجديدة تناقش العائد الاجتماعى لتعليم الفتيات فى اطار مبادرة قدرات

ثقافة أسيوط الجديدة تناقش العائد الاجتماعى لتعليم الفتيات فى اطار مبادرة قدرات

ثقافة أسيوط الجديدة تناقش العائد الاجتماعى لتعليم الفتيات فى اطار مبادرة قدرات

ثقافة أسيوط الجديدة تناقش العائد الاجتماعى لتعليم الفتيات فى اطار مبادرة قدرات

ثقافة أسيوط الجديدة تناقش العائد الاجتماعى لتعليم الفتيات فى اطار مبادرة قدرات

ثقافة أسيوط الجديدة تناقش العائد الاجتماعى لتعليم الفتيات فى اطار مبادرة قدرات

ثقافة أسيوط الجديدة تناقش العائد الاجتماعى لتعليم الفتيات فى اطار مبادرة قدرات

ثقافة أسيوط الجديدة تناقش العائد الاجتماعى لتعليم الفتيات فى اطار مبادرة قدرات

ثقافة أسيوط الجديدة تناقش العائد الاجتماعى لتعليم الفتيات فى اطار مبادرة قدرات

ثقافة أسيوط الجديدة تناقش العائد الاجتماعى لتعليم الفتيات فى اطار مبادرة قدرات