ثقافة الصبحة تعقد محاضرة تثقيفية بعنوان "الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف"

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف

شهدت مكتبة الطفل والشباب بالصبحة برئاسة محمد علي عيسي محاضرة تثقيفية بعنوان " الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف " بمقر الموقع الثقافي.

وقد ألقىى الشيخ عبد الرحيم إبراهيم محاضرة تثقيفية بعنوان "الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف" والذي قدم نبذة عن حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبعض من صفاته وأخلاقه والتي يجب أن يتحلي بها المسلم كما أضاف أن مظاهر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف موجود بكل شارع ومحافظات مصر احتفالا بذكرى مولد اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح الشيخ عبد الرحيم أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ليس مجرد توافد الناس إلى المساجد والمكتبات والمواقع الثقافية، بل هو فرصة لتجديد العهد والولاء للنبي محمد ﷺ وتعزيز العلاقة معه. وأكد على أهمية تعلم حياة النبي وسيرته العطرة، واتباع سنته وأخلاقه، وتعزيز قيم التسامح والعدل والصدق والتواضع في حياة المسلمين.

وبين الشيخ عبد الرحيم أن الاحتفال بمولد النبي يعزز الوحدة والمحبة بين المسلمين، حيث يجتمع الناس من مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية للتعبير عن حبهم وتقديرهم للنبي محمد ﷺ. وأشار إلى أن هذه المناسبة تعزز الروح الاجتماعية والروحانية للمجتمع، وتساهم في بناء جيل متحضر قادر على مواجهة التحديات الحديثة.

وختم الشيخ عبد الرحيم محاضرته بالتأكيد على أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ينبغي أن يتم بطريقة ثقافية وعلمية، حتى ينتفع الناس بالمعرفة والفهم الصحيح لسنة النبي وتراثه العظيم. ونوه بأهمية تبني القيم الحضارية والإنسانية التي دعا إليها النبي محمد ﷺ، كونها أساس تقدم المجتمعات وتحقيق السلام والوئام بين الناس.

وخلال هذه المحاضرة التثقيفية، استمع الحاضرون لمحاضرة قيمة أثرت فيهم، وقد عبروا عن شكرهم لمكتبة الطفل والشباب بالصبحة وللشيخ عبد الرحيم على تنظيم هذه الفعالية المهمة، التي تعبر عن الترابط الاجتماعي والروحاني للمجتمع. وأعربوا عن رغبتهم في المشاركة في المزيد من الفعاليات التثقيفية التي تهدف إلى تطوير المعرفة وتعزيز القيم الروحانية في المجتمع.



ثقافة الصبحة تعقد محاضرة تثقيفية بعنوان "الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف"