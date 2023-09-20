أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل باقة من الفاعليات الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

نظم قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة محاضرة تثقيفية بعنوان " الفرق بين التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد " ضمن سلسلة من اللقاءات والندوات والمحاضرات التثقيفية والتي تقدمها نادى تكنولوجيا المعلومات بالقصر

حاضرتها علياء الشريف والتي قدمت شرح مفصل عن التعلم الإليكتروني والتعلم عن بعد وهما مصطلحان انتشرا في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة من قِبل بعض الطلاب وأولياء الأمور وزادت التساؤلات حول ما هو التعليم الإلكتروني وما هي أوجه التشابه فيما ينهم، وما هي استراتيجيات التعلم الإلكتروني

كما وضحت أهم فوائد التعلم الإلكتروني هو استخدام التكنولوجيا في التعليم لتسهيل العملية التعليمية ومع ذلك قد يعتقد البعض أنه لا يوجد فرق بينهم واختتم اللقاء بطرح بعض التساؤلات حول أهمية التعلم الإليكتروني وكيفية التعامل مع الطفل والشباب لتفعيل دور التعلم الإليكتروني

بينما أقيمت محاضرة تثقيفية بعنوان المبادرات الرئاسية الصحية التي تشهدها جمهورية مصر العربية وقدمتها ايات عبدالمحسن بجانب تقديم ورش حكي بعرائس الاطفال نفذتها راندا هيكل بجانب تقديم عروض افلام سينمائية

انشطة وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر باسيوط

انشطة وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر باسيوط

انشطة وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر باسيوط

انشطة وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر باسيوط

انشطة وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر باسيوط

انشطة وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر باسيوط

انشطة وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر باسيوط