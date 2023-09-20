حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع بمدينة ديروط بأسيوط

فى إطار الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه وبناء علي توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالارتقاء بمنظومة النظافة والارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للنظافة بمركز ومدينة ديروط وتطوير اداء الخدمات المقدمة للمواطنين

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط وتحت اشراف الدكتور حسام عبد الناصر يوسف وحسام الدين خديوى مندى نائبى رئيس مركز ومدينة ديروط وبحضور محمد رضا أنور عباس مدير إدارة المتابعة الميدانية وعمر نافع عبدالمعطى مسئول إدارة المتابعة الميدانية ونصر الدين ناجى راتب مدير الإشغالات وصلاح عبدالغنى شكل مدير قطاع النظافة بالتنسيق مع قسم النظافة بمتابعة اعمال رفع كفاءة النظافة والإشغالات في شوارع مركز ومدينة ديروط تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط وتم رفع جميع المقالب الموجودة في المدينة وتم أيضًا رفع الأشجار المتساقطة من مدرسة على مبارك وتم تسوية الشوارع بمجمع المدارس.

وعمليات رفع النفايات وتسوية الشوارع. وتعاون معه مجموعة من المشرفين وعمال قطاع النظافة الذين عملوا بجدية واجتهاد من أجل تحقيق النظافة المثلى في المدينة وكذلك تم توفير العمال المدربين والمجهزين للعمل في قطاع النظافة، حيث يعتبرون العمود الفقري في تحقيق أهداف هذا القطاع..

فإن متابعة أعمال قطاع النظافة في مدينة ديروط هي جهود حثيثة ومستمرة للحفاظ على نظافة المدينة وتهيئتها للسكان والزوار. ومع استمرار هذه الجهود، نأمل أن نشهد تحسينًا مستمرًا في الظروف البيئية والصحية في المدينة، وتكون ديروط قدوة للمدن الأخرى في مجال النظافة والصحة العامة.

تمت متابعة أعمال قطاع النظافة في مدينة ديروط بجهود وتعاون كبير من قبل فريق العمل المكلف بتلك المهمة. حيث تم القيام برفع جميع المقالب الموجودة في المدينة، مما ساهم في تحسين المشهد العام وتوفير بيئة صحية أفضل للمواطنين.

وتعد عمليات رفع النفايات وتسوية الشوارع جزءً من الجهود المستمرة لتحسين الظروف الصحية والبيئية في مدينة ديروط. وبفضل العمل الجماعي والتعاون بين الجميع، تتحسن الظروف العامة في المدينة، مما يعزز الرفاهية والصحة العامة لجميع السكان.

بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا رفع الأشجار المتساقطة من مدرسة على مبارك، وتسوية الشوارع في مجمع المدارس. هذه الإجراءات تمت بناءً على تعليمات محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

جدير بالذكر أن هذه الجهود المبذولة تأتي في إطار توجيهات السيد رئيس المركز والمدينة، وهي جهود يشارك فيها العديد من الجهات المحلية المعنية، بهدف الحفاظ على حياة الأهالي والحفاظ على نظافة البيئة.

تعتبر متابعة أعمال قطاع النظافة ضرورية للحفاظ على نظافة وجمال المدينة. فهذا الجهد الجماعي يعكس التزامنا بصحة وسلامة المجتمع، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين. إن إدارة قطاع النظافة في مدينة ديروط تستحق الثناء على جهودها المبذولة والتزامها بتحقيق نموذج رائع للنظافة العامة.

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع المخلفات وضبط الشارع شملت الحملة شوارع مدينة ديروط