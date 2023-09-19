لعبة يصدم الزمالك والأهلي وينتقل للخليج السعودي

أعلن نادي الخليج السعودي رسمياً تعاقده مع محمد مصطفى “لعبة” نجم الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك في صفقة إنتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه.

ودخل الزمالك في مفاوضات جادة مع لعبة خلال الفترة الماضية لإقناعه بتمديد تعاقده مع النادي، بينما كثف الأهلي محاولاته لخطف اللاعب.

وكان لعبة قريبا من الإنضمام لصفوف الجزيرة الإماراتي بعد تعثر مفاوضاته مع الزمالك في وقت سابق قبل أن تتوقف المفاوضات بسبب بعض الخلافات على المقابل المادي.

ولعب محمد مصطفى لعبة دوراً كبيراً في تتويج الزمالك بثنائية الدوري والكاس في الموسمين الماضيين، كما يعد أحد لاعبي المنتخب الوطني المتوج قبل أيام بلقب كأس أفريقيا.