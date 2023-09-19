يد الزمالك يفوز على هليوبوليس في دوري المحترفين

فاز الفريق الاول لكرة اليد علي فريق هليوبوليس بنتيجة 31/28 في إطار الجولة السادسة من دوري المحترفين موسم 2023/2024 وأقيمت المباراة على صالة نادي المنافس بمدينة الشروق.

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يستأنف الفريق تدريباته غدًا استعدادًا للجولة السابعة من دوري المحترفين ويلتقي الزمالك مع فريق الطيران يوم الجمعة القادم وتقام المباراة على صالة محمد حسن حلمي.

يقود الفريق فنيًا:

أحمد رمضان مديرًا فنيًا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري، مدير الفريق، ومحمد أشرف طبيبًا، وأحمد صلاح، مدرب أحمال، وعادل إمام، مديرًا إداريًا، ومحمد سامي، إداري.