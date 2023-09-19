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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يد الزمالك يفوز على هليوبوليس في دوري المحترفين

يد الزمالك
يد الزمالك

 فاز الفريق الاول لكرة اليد علي فريق هليوبوليس بنتيجة 31/28 في إطار الجولة السادسة من دوري المحترفين موسم 2023/2024 وأقيمت المباراة على صالة نادي المنافس بمدينة الشروق. 

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 انتهى الشوط الاول بتقدم فريق هليوبوليس على الزمالك بنتيجة 18/17

 يستأنف الفريق تدريباته غدًا استعدادًا للجولة السابعة من دوري المحترفين ويلتقي الزمالك مع فريق الطيران يوم الجمعة القادم وتقام المباراة على صالة محمد حسن حلمي.

 يقود الفريق فنيًا:
 أحمد رمضان مديرًا فنيًا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري، مدير الفريق، ومحمد أشرف طبيبًا، وأحمد صلاح، مدرب أحمال، وعادل إمام، مديرًا إداريًا، ومحمد سامي، إداري.

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