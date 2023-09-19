الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وكيل تعليم قنا يترأس لجنة المقابلات للوظائف الإشرافية

ترأس الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لجنة المقابلات للوظائف الإشرافية، التي اعلنت عنها المديرية حسب الإعلان رقم 1 لسنة 2023 لشغل وظائف مدير ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل مدرسة إعدادي، و ابتدائي، و موجهي عموم وأوائل للمواد الدراسية والأنشطة، وذلك لتجديد من انتهت مدة شغلهم للوظيفة بشكل قانوني و للمتقدمين للمرة الأولى.  

ضمت لجنة المقابلات، في عضويتها، منال عبد الوهاب وكيل المديرية، وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، ومصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية، و ممثل كلية التربية بجامعة جنوب الوادي، و شاكر أبو بكر نقيب معلمي قنا، وسعيد حسن رئيس مجلس الأمناء، و مدير عام الإدارة التعليمية المختص، وموجه عام المادة المحددة بالجدول، وذلك بمعاونة إدارة الموارد البشرية بالمديرية، وإدارات تنسيق الوظائف الإشرافية، و التعليم الإبتدائي، وتنسيق التعليم الفني، والخدمات. 

 الجدير بالذكر أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد وافق على تنظيم المسابقة لضخ دماء جديدة في منظومة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم، و تدعيم بعض الأماكن الشاغرة بالمدارس والتوجيهات، مع مراعاة التزام الحيدة والنزاهة و تصعيد أفضل العناصر التي تتحلى بالفكر المبدع والسمات القيادية، وتنظم المقابلات اعتبارا من 18 سبتمبر 2023 وحتى 2 أكتوبر.

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