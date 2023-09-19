وكيل تعليم قنا يترأس لجنة المقابلات للوظائف الإشرافية

ترأس الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لجنة المقابلات للوظائف الإشرافية، التي اعلنت عنها المديرية حسب الإعلان رقم 1 لسنة 2023 لشغل وظائف مدير ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل مدرسة إعدادي، و ابتدائي، و موجهي عموم وأوائل للمواد الدراسية والأنشطة، وذلك لتجديد من انتهت مدة شغلهم للوظيفة بشكل قانوني و للمتقدمين للمرة الأولى.

ضمت لجنة المقابلات، في عضويتها، منال عبد الوهاب وكيل المديرية، وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، ومصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية، و ممثل كلية التربية بجامعة جنوب الوادي، و شاكر أبو بكر نقيب معلمي قنا، وسعيد حسن رئيس مجلس الأمناء، و مدير عام الإدارة التعليمية المختص، وموجه عام المادة المحددة بالجدول، وذلك بمعاونة إدارة الموارد البشرية بالمديرية، وإدارات تنسيق الوظائف الإشرافية، و التعليم الإبتدائي، وتنسيق التعليم الفني، والخدمات.

الجدير بالذكر أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد وافق على تنظيم المسابقة لضخ دماء جديدة في منظومة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم، و تدعيم بعض الأماكن الشاغرة بالمدارس والتوجيهات، مع مراعاة التزام الحيدة والنزاهة و تصعيد أفضل العناصر التي تتحلى بالفكر المبدع والسمات القيادية، وتنظم المقابلات اعتبارا من 18 سبتمبر 2023 وحتى 2 أكتوبر.