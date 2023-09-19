حملة لمراجعة وغلق وتحسين أبواب أعمدة الإنارة في حي شرق أسيوط

بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ محافظة أسيوط، وبناءً على توجيهات عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق أسيوط، تمت مراجعة وتحسين أبواب أعمدة الإنارة في المدينة. تم تشكيل فرقة عمل خاصة متخصصة في اللحام للقيام بأعمال الصيانة اللازمة ولحام أبواب الأعمدة في شارع مدرسة ناصر.

تستمر الجهود المبذولة لتحسين وصيانة بنية التحتية في مدينة أسيوط، حيث تم اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز السلامة وتحسين الأداء العام للشبكات الكهربائية في المدينة.

يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سلامة واستقرار الأعمدة، وضمان عدم وجود أي تسربات كهربائية أو مشاكل تتعلق بالأبواب المعطلة. فهذه الأعمدة تلعب دورًا حيويًا في إضاءة المدينة وتوفير الراحة والأمان للمواطنين.

تعتبر إعادة لحام أبواب الأعمدة جزءًا من الجهود المتواصلة لتحقيق تحسين مستوى الخدمات العامة في مدينة أسيوط. يعمل فريق الحام بجد واجتهاد للتأكد من أن الأعمدة مؤمنة بشكل صحيح وتعمل بكفاءة عالية. ومن المتوقع أن تحسن هذه الخطوة السلامة العامة وتعزز التجربة الحضرية لسكان المدينة.

تعتبر هذه العملية مثالاً رائعاً للتعاون بين السلطات المحلية والجهات المعنية لتطوير وتحسين البنية التحتية في المدينة. وتؤكد هذه الخطوة التزام القيادة بتقديم أعلى مستويات الخدمات للمواطنين وتحقيق التقدم والتطور الشامل في البنية التحتية للمدينة.

مع استمرار جهود تحسين بنية التحتية وتطوير الخدمات العامة في مدينة أسيوط، يمكننا أن نتوقع مستقبلاً أفضل للمدينة وحياة مريحة وآمنة للمواطنين. ويجب دعم وتشجيع هذه الجهود من قبل جميع الأفراد في المجتمع، حيث يمكننا جميعًا المساهمة في جعل مدينتنا مكانًا أفضل للعيش.

وبمساعدة فرقة الحام المختصة وتحت إشراف قسم الكهرباء، تم لحام أبواب الأعمدة في شارع مدرسة ناصر. تم اتباع إجراءات السلامة اللازمة أثناء هذه العملية لضمان سلامة الجميع وتجنب أي حوادث.

ويجب أن نشيد بالتعاون الوثيق بين فريق الحام وقسم الكهرباء، حيث تم تنسيق جهودهما بشكل مثالي وتحقيق نتائج إيجابية. يعتبر هذا العمل المشترك نموذجًا يحتذى به لتحقيق تحسينات في بنية التحتية بطريقة فعالة ومنظمة.

من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين وظهور عملية غلق الأبواب للأعمدة بشكل أكثر دقة وفاعلية. وسيستفيد من ذلك الجميع في المنطقة، سواء كانوا سكانًا أو زوارًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الإجراء سيشجع على الحفاظ على الممتلكات العامة والحفاظ على نظافة الشوارع، مما يعكس السمعة الجيدة للمنطقة ككل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الوحدة المحلية في حي شرق أسيوط للحفاظ على سلامة وأمان المواطنين، وضمان سلامة البنية التحتية والمباني الموجودة فيها. وتتطلع السلطات المحلية في محافظة أسيوط إلى مواصلة العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.

حملة لمراجعة وغلق وتحسين أبواب أعمدة الإنارة في حي شرق اسيوط

حملة لمراجعة وغلق وتحسين أبواب أعمدة الإنارة في حي شرق اسيوط

حملة لمراجعة وغلق وتحسين أبواب أعمدة الإنارة في حي شرق اسيوط

حملة لمراجعة وغلق وتحسين أبواب أعمدة الإنارة في حي شرق اسيوط

حملة لمراجعة وغلق وتحسين أبواب أعمدة الإنارة في حي شرق اسيوط

حملة لمراجعة وغلق وتحسين أبواب أعمدة الإنارة في حي شرق اسيوط

حملة لمراجعة وغلق وتحسين أبواب أعمدة الإنارة في حي شرق اسيوط