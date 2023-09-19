إقليم وسط الصعيد الثقافى يناقش تفاصيل احتفالات العيد الخمسين لنصر أكتوبر

اجتمع الكاتب محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، مع مديري الفروع الأربعة التابعة للإقليم، وهم فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، وفرع سوهاج برئاسة جلال أبو الدهب، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، ومديري الإدارات والقصور التابعة للإقليم، وذلك لوضع الخطة الثقافية المقبلة.

وناقش نبيل خطة الإقليم في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ووضع برامج متميزة للاحتفال بهذه الذكرى العطرة.

كما أكد على تعميم مشروع "مواهبنا مستقبلنا" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لاكتشاف المواهب وتنميتها. وحصر الأنشطة الثقافية ووضع البرنامج المزمع تنفيذه، والنقاش حول الأنشطة الثقافية القائمة والخدمات الثقافية والفنية الأسبوعية والإشارة إلى بعض الأنشطة الثقافية القائمة مثل الاحتفالات الدينية والورش الفنية ودوري المدارس ونوادي العلوم وعروض الفرق الفنية الثابتة وخطة معارض الفنون التشكيلية وعروض نوادي السينما، وخطة العمل في التنمية المستدامة وتقديم نماذج وتقارير التخطيط للبرامج الثقافية المزمع تنفيذها في الفترة القادمة والتي نفذت خلال الفترة الماضية، وضرورة تحقيق العدالة الثقافية في جميع المحافظات التابعة للإقليم. حضر اللقاء مديرو إدارات الإقليم وعدد من مديري القصور.

وفيما يتعلق بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أشار نبيل إلى أن الإقليم سينظم سلسلة من الفعاليات والمناسبات الدينية التي تخلد ذكرى ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بين هذه الفعاليات، المحاضرات الدينية التي تنقل رسائل الإسلام السمحة والرسالة النبوية إلى جميع فئات المجتمع. كما سيتم تنظيم معارض فنية تعكس القيم والتعاليم الإسلامية.

أما بالنسبة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، فسيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تسلط الضوء على أهمية هذه الذكرى الوطنية العظيمة. ومن بين هذه الفعاليات، المعارض التاريخية التي تستعرض الإنجازات العسكرية والتضحيات التي قام بها الجيش المصري خلال حرب أكتوبر. ستقام أيضًا وقفات تأمل وندوات تعزز الوعي الوطني وتنمية الانتماء للوطن.

وبخصوص مشروع "مواهبنا مستقبلنا"، فسيتم تعميمه بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة من أجل اكتشاف المواهب الشابة وتطويرها في مختلف المجالات الثقافية والفنية. ستقوم الهيئة بتنظيم فعاليات تمهيدية ومسابقات للمواهب الشابة، وتوفير الدعم اللازم لتنمية هذه المواهب من خلال ورش العمل والمحاضرات والدروس التدريبية.

وفي إطار النقاش حول الأنشطة الثقافية القائمة، تم التركيز على ضرورة تنويع الأنشطة وتقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية التي تناسب جميع شرائح المجتمع. وتم التأكيد على أهمية تنظيم المحاضرات وورش العمل والمعارض والفعاليات الفنية بهدف إثراء الحياة الثقافية للمجتمع المحلي.

وختم نبيل حديثه بالاشارة إلى أن هذه الأنشطة الثقافية لا تقتصر على موسم معين أو مناسبة محددة، بل تعد جزءاً لا يتجزأ من حياة المجتمع الثقافية على مدار العام. وأعرب عن أمله في أن تلك الأنشطة تسهم في إثراء المحتوى الثقافي والفني وتعزز الروح الوطنية والانتماء للوطن.

رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافى يناقش فعاليات احتفالات العيد الخمسين لنصر اكتوبر

رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافى يناقش فعاليات احتفالات العيد الخمسين لنصر اكتوبر

رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافى يناقش فعاليات احتفالات العيد الخمسين لنصر اكتوبر

رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافى يناقش فعاليات احتفالات العيد الخمسين لنصر اكتوبر