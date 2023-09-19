خبيرة مصرفية تكشف حقيقة طرح الـ 50 جنيها البلاستيكية

كشفت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، حقيقة ما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول طرح الـ 50 جنيها البلاستيكية في الفترة الحالية.

طرح الـ 50 جنيه بلاستيكية مجرد شائعات

وقالت "الدماطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع من خلال قناة "سي بي سي" إن كل ما يتم تداوله حول طرح الـ 50 جنيها بلاستيكية في مصر أمر غير صحيح بالمرة، وكل ما يتم تداوله خاطئ تماما،، خاصة أن مصر في الفترة الراهنة تواجد العديد من الشائعات في العديد من الملفات المختلفة.

وتابعت الخبيرة المصرفية، متحدثة عن التوقعات حول اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل من أجل تحديد موقف سعر الفائدة في الفترة المقبلة، قائلة : البنك المركزي في الوقت الحالي يبحث من أجل تحديد موقفه النهائي فيما يتعلق بسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، ويتم دراسة كافة السيناريوهات المختلفة في الوقت الحالي.

وأردفت أن التوقعات حول رفع سعر الفائدة من عدمها كل شيء محتمل، خاصة ان التوقعات يتم وضعها على أسس مختلفة، ومازال البنك في الوقت الحالي يضع العديد من السيناريوهات حول الأمر.