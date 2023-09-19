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أحمد موسى يكشف موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد موسى يكشف موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المادة 140 في الدستور تنص على إجراء انتخابات الرئاسة قبل انتهاء مدة الرئيس الحالي بـ 120 يومًا على الأقل وتعلن النتيجة قبل انتهاء المدة بـ 30 يومًا على الأقل.

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 إعلان النتيجة قبل أول أبريل 2024

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم أنه سيتم إعلان النتيجة قبل أول أبريل 2024، حيث تنتهي مدة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 أبريل المقبل.

وتابع  أحمد موسى، أن من يرغب في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عليه أن يحظى بتأييد من 20 عضو في البرلمان، أو 25 ألف مواطن على أن يكونوا من 15 محافظة بحد أدنى 1000 شخص من كل محافظة.
 

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