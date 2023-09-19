تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دوتموند بدوري الابطال.. مبابي وديمبلي في الهجوم

أعلن الإسباني لويس انريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان التشكيل الرسمي والذي سيبدأ به لقاء بوروسيا دورتموند، في قمة منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وتقام المواجهة النارية بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دوتموند على ملعب بارك دي برانس في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهره ومكة المكرمة.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بوروسيا دوتموند كالتي..

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، سكرينيار، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: أوجارتي، فيتينها، زائير إيمري.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كولو مواني، كيليان مبابي.

ويقع باريس سان جيرمان في مجموعة قوية تضم كل من بوروسيا دورتموند الألماني ونيوكاسل الإنجليزي بالإضافة إلى ميلان الإيطالي