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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دوتموند بدوري الابطال.. مبابي وديمبلي في الهجوم

مبابي وديمبلي
مبابي وديمبلي

أعلن الإسباني لويس انريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان التشكيل الرسمي والذي سيبدأ به لقاء بوروسيا دورتموند، في قمة منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وتقام المواجهة النارية بين  باريس سان جيرمان وبوروسيا دوتموند على ملعب بارك دي برانس في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهره ومكة المكرمة. 

 

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بوروسيا دوتموند كالتي..

 

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، سكرينيار، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: أوجارتي، فيتينها، زائير إيمري.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كولو مواني، كيليان مبابي.

ويقع باريس سان جيرمان في مجموعة قوية تضم كل من بوروسيا دورتموند الألماني ونيوكاسل الإنجليزي بالإضافة إلى ميلان الإيطالي

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