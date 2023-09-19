مفاجأة.. باريس سان جيرمان يتفق مع مبابي على الرحيل المجاني

اتفق باريس سان جيرمان مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب الفريق العاصمي على الرحيل المجاني عن الفريق خلال صيف 2024 المقبل.

ودخل ريال مدريد في مفاوضات قوية مع مبابي، إذْ يرغب اللاعب في الانتقال للملكي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن تمسك الفريق العاصمي حال دون انتقال الفرنسي للميرينجي.

كشفت شبكة "ديفنسا سنترال"، أن هناك اتفاقًا سريًّا بين مبابي وباريس سان جيرمان يقضى برحيل مبابي مجانًا خلال الميركاتو الصيفي المقبل مقابل التنازل عن مكافأة الولاء، والتي تبلغ 100مليون يورو.

أوضحت الشبكة الإسبانية أن إدارة النادي العاصمي برئاسة ناصر الخليفي ستخصص 58 مليون يورو من أموال الدولي الفرنسي لحسم صفقة برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أشارت إلى أن هناك اتجاهًا لدي بعض مسئولي الفريق الباريسي بأن يحاول مسئولو باريس إقناع اللاعب بتجديد عقد جديد مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن مبابي جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية من عام 2022 لمدة موسمين، لكنه طالب إدارة النادي بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل من 2024.