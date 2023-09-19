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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي.. رضا سليم لاعب جامد وتاو عالمي (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

 أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء لاعبي النادي الأهلي في المباراة الأولى في بطولة الدوري العام أمام نادي المصري البورسعيدي، مشيرًا إلى أن اللاعب الدولي رضا سليم وضع هدف وبيرسي تاو أحرز هدفين آخرين.

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  رضا سليم لاعب نجم من طراز رفيع:

 وأضاف أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الدولي رضا سليم لاعب النادي الأهلي نجم من طراز رفيع، ويتصدر حاليًا تويتر.

 وتابع  أحمد موسى: “لا نريد أية مجاملة لأي نادي ونريد عدالة مع الجميع، وكل الفرق في بطولة الدوري العام الموسم الحالي دفعت ملايين الجنيهات من أجل لاعبين في البطولة"، لافتًا إلى أن رضا سليم لاعب جامد أوي وبيرسي تاو لاعب عالمي.

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