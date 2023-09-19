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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كريم فؤاد يوقع على رابع أهداف الأهلي في شباك المصري

كريم فؤاد
كريم فؤاد

 سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رابع أهدافه في شباك المصري البورسعيدي، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
 

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بيرسي تاو يسجل مجددًا ويوقع على ثالث أهداف الأهلي أمام المصري


 جاء الهدف في الدقيقة 88 عبر اللاعب كريم فؤاد بعد صناعة متقنة من أحمد عبدالقادر.

 ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلًا من ..

 حراسة المرمى: محمد الشناوي.
 خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي - علي معلول.
 خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.
 خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

 كان شوط اللقاء الأول قد انتهى بتقدم الأهلي بهدف دون رد عبر المغربي رضا سليم، ثم تقدم بيرسي تاو بالهدفين الثاني والثالث، قبل توقيع كريم فؤاد على رابع أهداف اللقاء.

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