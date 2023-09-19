كريم فؤاد يوقع على رابع أهداف الأهلي في شباك المصري

سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رابع أهدافه في شباك المصري البورسعيدي، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





جاء الهدف في الدقيقة 88 عبر اللاعب كريم فؤاد بعد صناعة متقنة من أحمد عبدالقادر.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلًا من ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - بيرسي تاو.



كان شوط اللقاء الأول قد انتهى بتقدم الأهلي بهدف دون رد عبر المغربي رضا سليم، ثم تقدم بيرسي تاو بالهدفين الثاني والثالث، قبل توقيع كريم فؤاد على رابع أهداف اللقاء.



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