عاجل
أحمد موسى يكشف موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يستهل مشواره في الدوري برباعية في شباك المصري

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري

 حقق الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، انتصارًا عريضًا على المصري البورسعيدي برباعية من دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في أولى جولات الدوري الممتاز.
 

txt

7 نوفمبر.. محاكمة مرتضي منصور لاتهامه بسب محامي النادي الأهلي


 جاء هدف الأهلي الأول عبر اللاعب رضا سليم في الدقيقة 43، قبل أن يوقع بيرسي تاو على ثاني أهداف الأحمر في الدقيقة 70، وعند الدقيقة 74 وقع تاو على ثالث أهداف الأحمر، قبل أن يختتم كريم فؤاد رباعية الأهلي في الدقيقة 88.
 وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط بالمسابقة المحلية.

 وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء كما يلي ..

 حراسة المرمى: محمد الشناوي.
 خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي - علي معلول.
 خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.
 خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

 للمزيد من أخبار بوابة الوفد عبر واتساب اضغط هنا .

مواد متعلقة

كريم فؤاد يوقع على رابع أهداف الأهلي في شباك المصري

الأهلي يتفوق على المصري بالشوط الأول في مستهل جولات الدوري

التشكيل الرسمي .. موديست يسجل ظهوره الأول مع الأهلي أمام المصري
الجريدة الورقية