الأهلي يستهل مشواره في الدوري برباعية في شباك المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، انتصارًا عريضًا على المصري البورسعيدي برباعية من دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في أولى جولات الدوري الممتاز.





جاء هدف الأهلي الأول عبر اللاعب رضا سليم في الدقيقة 43، قبل أن يوقع بيرسي تاو على ثاني أهداف الأحمر في الدقيقة 70، وعند الدقيقة 74 وقع تاو على ثالث أهداف الأحمر، قبل أن يختتم كريم فؤاد رباعية الأهلي في الدقيقة 88.

وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط بالمسابقة المحلية.

وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء كما يلي ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - بيرسي تاو.



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