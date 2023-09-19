قررت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، محاكمة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بسب وإزعاج محمد عثمان محامي النادي الأهلي لجلسة 7 نوفمبر للاطلاع والإعلان بالدعوى المدنية.

7 نوفمبر.. محاكمة مرتضي منصور لاتهامه بسب محامي النادي الأهلي

وانعقدت جلسة محاكمة مرتضى منصور في القضية التي حملت رقم 2027 لسنة 2023 جنح مالية اليوم أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وكان محمد عثمان المحامي بالنقض ونقيب محامي القاهرة الأسبق المستشار القانوني للنادي الأهلي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المذكور اتهمه بالتعدي عليه بالسب والإزعاج وإساءة استعمال وسائل التواصل بأن نعته بعبارات خادشة للاعتبار عبر مداخلة تليفزيونية ببرنامج (زملكاوي) بتاريخ 2023/8/22.

وطلبت النيابة معاقبة المتهم بالمواد 166 مكرر و177 و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات، وهى المواد التي تعاقب بالحبس لمرتكب الجرائم الواردة بقرار الاتهام.

وفي سياق منفصل، أجلت محكمة جنح الاقتصادية أمس الاثنين، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة 6 نوفمبر للاطلاع.

وفي وقت سابق قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحملت القضيتان رقم 1859 لـ 2023 جنحة مباشرة و1847 لـ 2023 جنحة مباشرة، واتهم ممدوح عباس مرتضى منصور، بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما لقى شخص مصرعه بعدما سقط به أسانسير داخل عقار بمنطقة دار السلام، وتم نقله للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الاهالى بوجود متوفى داخل عقار سقط به أسانسير فى دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أثناء تواجده داخل المصعد فى الطابق السابع انقطع الواير الخاص به وسقط ولقى مصرعه فى الحال.

ويجرى رجال المباحث تحرياته حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل، فيما انتقل فريق من النيابة لفحص البلاغ والكشف عن تفاصيله واستخراج تصريح دفن للجثة