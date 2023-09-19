الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عمرو أديب عن إزالة لافتات مرتضى منصور بالزمالك: سبحان من له الدوام (فيديو)

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أحداثا في غاية الأهمية تتم في هذه اللحظات ومنذ ساعتين داخل القلعة البيضاء نادي الزمالك.

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وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الإثنين، :"في حد قدر يشيل لافتات عليها اسم مرتضى منصور من على جدران نادي الزمالك خلال الساعتين الماضيين بشكل مفاجئ ومحدش فاهم إيه اللي بيحصل". 

إزالة أي صورة أو لافتة عليها اسم أو صورة مرتضى منصور

وتابع عمرو أديب، :"حاجة غريبة وعجيبة وحصلت من ساعتين، والحاجة دي أنه تم إزالة أي صورة أو لافتة عليها اسم أو صورة مرتضى منصور، وسبحان من له الدوام".

وأردف عمرو أديب : "حاجة محدش كان يصدقها.. إزالة لافتات مرتضى منصور من نادي الزمالك.. دخل السجن خرج من السجن جت لجنة مشيت لجنة.. الصور كانت موجودة".

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