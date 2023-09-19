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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بصناعة إمام عاشور وتسجيل رضا سليم .. الأهلي يتقدم على المصري

الأهلي
الأهلي

 تقدم النادي الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي بالهدف الأول، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز.
 

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بعد قليل .. الأهلي يستهل مواجهاته في الموسم الجديد بالدوري


 جاء الهدف من تسديدة قوية عبر المغربي الوافد الجديد للقلعة الحمراء رضا سليم في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.
 وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي ..
  حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي - علي معلول 
  خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.
  خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

  غرامة كهربا ..

 على صعيد  متصل أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن كل الأخبار التي تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود كهربا بدعوى عدم التزامه كلام عار تمامًا من الصحة، وهو استمرار لسلسلة شائعات «كاذبة» تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد. وهو لم ولن يحدث بإذن الله.. لأن هناك لوائح ونظمًا، الجميع يلتزم بها.
 

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