موعد انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية عن موعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

ولا يزال طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يقومون بتسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للالتحاق بالكليات والمعاهد الفنية المتاحة لهم.

موعد غلق موقع التنسيق أمام طلاب الدبلومات الفنية 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتت الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، موضحة أنه سيتم غلق موقع التنسيق يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023.

رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لخريجي الدبلومات الفنية تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة للطلاب ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 قبل غلق الموقع، من خلال الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق الضغط على الرابط التالى: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 و5 سنوات

أولاً: يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

ثانيًا: يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

ثالثًا: يقوم الطالب بتحديد نوع المؤهل.

رابعًا: يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات.

خامسًا: يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.

سادسًا: يظهر بيان تأكيدي ببيانات الطالب.

سابعًا: يقوم الطالب بالتأكد من البيانات ثم الضغط متابعة.

ثامنًا: يقوم الطالب بتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات.

تاسعًا: يقوم الطالب بالضغط علي متابعة.

عاشرًا: ثم يقوم الطالب بطباعة استمارة الرغبات.