رابط تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلة الثالثة

تقليل الاغتراب 2023.. يبحث الكثير عن تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلة الثالثة، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، لطلاب الثانوية العامة للدورين الأول والثاني.

تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

ويساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 على كلية بإحدى المحافظات بعيدة عن محل سكن الطالب.

وكشف مكتب تنسيق القبول في الجامعات موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة المسجلين في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، والتي انتهي التسجيل بها يوم الاثنين الماضي الموافق 11 سبتمبر 2023.

موعد تقليل الاغتراب 2023

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه سيتم فتح باب تقديم طلب تقليل الاغتراب 2023 للطلاب بداية من اليومٍ الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، وتستمر مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة حتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر 2023.

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بداية من الغد.

فتح مرحلة تقليل الاغتراب

وأكد مكتب التنسيق أنه تيسيرًا علي الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) ، وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية، حيث يتم فتح باب تقليل الاغتراب من الأحد 17 سبتمبر الجارى وتستمر حتى الثلاثاء 19 من نفس الشهر.

رابط تقليل الاغتراب

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بداية من يوم غد.

ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

ة الثانوية العامة.