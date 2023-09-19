يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد بث مباشر في دوري أبطال آوروبا اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد بث مباشر في دوري أبطال آوروبا اليوم، يستضيف فريق ميلان الإيطالي مساء يوم الثلاثاء منافسه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على ملعب “سان سيرو” ضمن فعاليات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" فإن طائرة نيوكاسل تأخرت في الإقلاع من إنجلترا إلى إيطاليا لمدة ساعتين و20 دقيقة، بسبب سوء الظروف الجوية.

وأشارت الشبكة إلى أن تأخير إقلاع طائرة نيوكاسل، تسبب في تأخير المؤتمر الصحفي للفريق، عن آخر موعد محدد لإقامة المؤتمرات الصحفية، مما يجعل نيوكاسل يواجه شبح العقوبات بغرامة مالية من الاتحاد الأوروبي.

ويتواجد ميلان في المجموعة السادسة النارية بجانب أندية نيوكاسل يونايتد، و باريس سان جيرمان الفرنسي، وبوروسيا دورتموند الألماني، ويعيش فريق ميلان أوقاتاً عصيبة بعد الخسارة القاسية أمام جاره الإنتر بخمسة أهداف مقابل هدف في الدوري.

ويشارك نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، للمرة الرابعة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن وقوعه في مجموعة الموت هذا الموسم برفقة، باريس سان جيرمان، ميلان، بالإضافة إلى بوروسيا دورتموند.

بينما لم يستطع نادي نيوكاسل التأهل إلى دوري الأبطال منذ عام 2002/2003 وهي بطولة الأبطال الأخيرة التي تأهل لها الفريق الإنجليزي، ويرغب في أن يكون بدايته قوية في البطولة.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة ميلان ونيوكاسل يونايتد عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

لم يسبق للفريقين مواجهة بعضهما البعض في أي حدث رياضي يتعلق بكرة القدم حيث لم يتواجه الفريقان في أي مباراة رسمية أو ودية.

ما هو موعد مباراة ميلان ضد نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا؟

يحل نيوكاسيل يوناتيد ضيفا علي ميلان في الجولة الأولي من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 على أرضية ملعب السان سيرو معقل نادي ميلان في إيطاليا الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا؟

تنقل مباراة ميلان ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عبر فضائية بي أن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام نيوكاسيل

ومن المتوقع أن يدخل فريق ميلان مباراته الأولى في دور المجموعات أمام نيوكاسيل بالتشكيلة التالية: