رئيس جامعة أسيوط يهنئ وزير الشباب بفوز منتخب مصر للكرة الطائرة

يهنئ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وشوكت صابر، أمين عام الجامعة، بفوز منتخب مصر للكرة الطائرة في بطولة الأمم الأفريقية وتأهله لكأس العالم لعام 2025. يثمن رئيس الجامعة جهود المنتخب المصري وعودته للقمة بعد غياب 8 سنوات،

ويؤكد رئيس جامعة أسيوط على أهمية الرياضة ودورها في تطوير شخصية الإنسان وتكاملها. يعرب أمين عام جامعة اسيوط وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن فخره بعضويته في المجلس واعتزازه بالإنجاز ونجاح المنتخب في تمثيل مصر ورفع اسمها عالياً بفوزه في المباراة النهائية على منتخب الجزائر وتأهله لكأس العالم لعام 2025.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن هذا الإنجاز المشرف يعكس جهوداً كبيرة قام بها اللاعبون والجهاز الفني من أجل تحقيق النجاح والتفوق في هذه البطولة الهامة.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن فخره واعتزازه بتواجد الدكتور أشرف صبحي علي راس الهرم الرياضي في مصر وكذلك يعتز برئاسة المهندس ياسر قمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مؤكداً أن وجودهم يعزز من تطوير الرياضة في مصر ويسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على أهمية دعم وتشجيع الشباب واللاعبين المصريين في مختلف الألعاب الرياضية، حيث تعد الرياضة أحد الوسائل الفعالة لبناء جيل قوي ومتميز. ودعا الجميع للاحتفال بهذا الإنجاز الرياضي ودعم الفرق الوطنية في مسيرتها الرياضية المستقبلية.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن هذا الفوز يعكس الابتكار والعزيمة والمهارة التي يتمتع بها اللاعبون المصريون في التحدي وتحقيق النجاح.

وبالنظر إلى تأهل المنتخب المصري لبطولة كأس العالم لعام 2025، فإن هذا الإنجاز يبرهن على قوة واستعداد المنتخب المصري، ويمثل فرصة ثمينة للتعريف بالثقافة والهوية المصرية على المستوى العالمي. كما أنه يساهم في الترويج للسياحة الرياضية في مصر وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائعة لعشاق الرياضة.

وتدعو الجامعة المواطنين مشاركة هذه الفرحة وتقديم التهاني للمنتخب المصري ولاعبيه على هذا الإنجاز المهم. كما تؤكد على أهمية دعم الرياضة في مصر وتطوير البنية التحتية الرياضية والاستثمار في تنمية مواهب الشباب في مجالات مختلفة.

رئيس جامعة أسيوط يهنئ وزير الشباب والرياضة بفوز منتخب مصر للكرة الطائرة