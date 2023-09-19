بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال آوروبا.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال آوروبا.. يلا شوت، تعد مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد من أهم المباريات في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2023، حيث يلتقي فريقان من أكبر الأندية في أوروبا، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وحماسية، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وبدء مشوارهما في البطولة بشكل قوي.

وتقام مباراة ميلان الإيطالي ضد نيوكاسل يونايتد في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2.

ويقع الفريقان في أقوى مجموعة في مجموعات دوري الأبطال هذا العام والتي تضم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي ميلان الإيطالي ونادي بروسيا دورتموند الألماني ونادي نيوكاسل الإنجليزي.

يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط للصراع المبكر على المقعدين المؤهلين إلى الدور القادم من دوري الأبطال، خاصة وقد وصل نادي ميلان العام الماضي إلى نصف نهائي البطولة قبل أن يودعها على يد غريمه نادي إنتر ميلان في نصف النهائي.

تاريخياً، لم يواجه ميلان منافسه في المباراة القادمة نيوكاسل من قبل في دوري أبطال أوروبا، ولكن لعب الروسونيري أمام العديد من أندية إنجلترا من قبل.

وواجه ميلان من قبل أندية مانشستر يونايتد، وأرسنال، وليفربول، وتوتنهام هوتسبير، وليدز يونايتد، وتشيلسي في دوري الأبطال.

يمكنك مشاهدة مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة ميلان ونيوكاسل يونايتد عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

تاريخ مواجهات ميلان أمام أندية إنجلترا غير مبشرة على الإطلاق، حيث لم يتفوق من قبل على أي فريق إنجليزي في تاريخ مبارياته بدوري الأبطال.

موعد المباراة

سوف تقام مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، في تمام الساعة 7:45 مساًء بتوقيت السعودية ومصر، والتاسعة إلا ربع بتوقيت الإمارات، على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُنقل أحداث المباراة على القنوات التالية:

تطبيق TOD TV في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قناة Bein Sports في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قناة Sky Sports في المملكة المتحدة.

في المملكة المتحدة. قناة ESPN في الولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام نيوكاسيل

ومن المتوقع أن يدخل فريق ميلان مباراته الأولى في دور المجموعات أمام نيوكاسيل بالتشكيلة التالية: