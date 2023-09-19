محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض" أهلا مدارس " بطور سيناء

افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم ، معرض" أهلا مدارس " بمدينة طور سيناء.

أشار المحافظ الي ان المعرض تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بغرض توفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع.

شدد المحافظ علي توزيع الكتب المدرسية وانتظام الطلاب بالدراسة وعدم ربطهما بالمصروفات المدرسية

وأشار إلي أن المحافظة مستمرة في سداد ٥٠ % من مصروفات المدرسة اليابانية لمساعدة أولياء الأمور ورفع المعاناة عنهم.

وأكد علي توزيع أدوات مدرسية علي الطلاب الأكثر احتياجات وذوي الهمم والأيتام .

ووجه المحافظ بضرورة التوسع في إقامة تلك المعارض بكافة مدن المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، كما شدد علي ضرورة متابعة توفر تلك السلع بنفس الاسعار طوال أيام المعرض بنسب تخفيض تتراوح ما بين 25 الي 30 % للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة السيناوية، وتوفير كل المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط وملابس وأحذية وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات.

يشار الي ان المعرض تنظيم محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، بإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.

شهد الافتتاح مع محافظ جنوب سيناء اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء والمحاسب ابراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.